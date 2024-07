Sensacja w Bazylice Grobu Pańskiego. Odnaleziono niezwykły relikt

Bazylika Grobu Świętego (zwana też Bazyliką Grobu Pańskiego i kościołem Zmartwychwstania Pańskiego) usytuowana jest na obszarze, który uznawany jest za miejsce męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Od wielu lat prowadzone są tam rozmaite badania, a jednak mimo to, jak się okazało — świątynia wciąż skrywa w swoich murach tajemnice. Właśnie udało się zlokalizować zabytek, który przez dziesięciolecia był uznawany za zaginiony.

Niezwykłe odkrycie w Bazylice Grobu Świętego. Zabytkowy ołtarz sprzed wieków

Badacze z Austriackiej Akademii Nauk (ÖAW) oraz Izraelskiego Urzędu ds. Zabytków odkryli w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie zabytkowy ołtarz, który przez wieki był ukryty, choć znajdował się w miejscu wielokrotnie badanym oraz dostępnym dla wiernych i zwiedzających. Dzieło stanowiło bowiem od lat płytę, na której turyści i pielgrzymi pozostawiali podpisy, by zaznaczyć swoją obecność w tym miejscu!

Na relikt natknęli się archeolog okręgowy Amit Re'em oraz historyk ÖAW Ilya Berkovich, a odkrycie wiązało się z prowadzeniem w świątyni prac renowacyjnych. Po odwróceniu panelu pokrytego napisami oczom badaczy ukazały się zdobienia, a płytę wkrótce zidentyfikowano jako zabytkowy ołtarz, który został wzniesiony przez krzyżowców.

Burzliwe dzieje i pozostałe po nich świadectwo. Odkrycie w Jerozolimie ma ogromne znaczenie

W komunikacie udostępnionym przez austriacką akademię badacze wyjaśnili kulisy powstania ołtarza wiele lat po podbiciu Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 roku. 15 lipca 1149 r., dokładnie 50 lat od wspomnianych wydarzeń, podczas celebracji zwycięstwa krzyżowców, przeprowadzono ponowną konsekrację Bazyliki Grobu Pańskiego. W środku świątyni, która w poprzednich latach została rozbudowana w stylu romańskim, „światło dzienne ujrzało szczególne dzieło sztuki: nowy ołtarz główny”, napisali odkrywcy.

Choć dzieło było słusznych rozmiarów i robiło duże wrażenie na odwiedzających świątynię przez kolejne lata, nagle na początku XIX wieku zniknęło. Nikt nie wiedział, co się z nim stało — aż do teraz.

Zdjęcie Na tyle ołtarza przez lata odwiedzający zostawiali podpisy, nie mając pojęcia, że piszą po zabytku. / Österreichische Akademie der Wissenschaften/Austriacka Akademia Nauk / materiał zewnętrzny

Ołtarz z Bazyliki Grobu Pańskiego. Dla historyków to odkrycie jest sensacją z kilku powodów

Jak można przeczytać w raporcie Austriackiej Akademii Nauk, „dla historyków odkrycie to jest sensacją z kilku powodów”. Jedną z przyczyn takiego podejścia do obiektu jest choćby miejsce, w którym go znaleziono.

- Fakt, że coś tak ważnego mogło pozostać nierozpoznane w tym miejscu, był całkowicie nieoczekiwany dla wszystkich zainteresowanych — powiedział Berkovich.

Kolejny powód, dla którego odkrycie okrzyknięto sensacyjnym, to informacje, których dostarcza zabytek na temat powiązań ówczesnej Jerozolimy z Rzymem. „Odnaleziony ołtarz główny jest dowodem na nieznane dotąd bezpośrednie połączenie Rzymu z Jerozolimą”, podkreślają badacze.

Zdjęcie Ozdobne okręgi znalezione na ołtarzu symbolizują pięć ran Chrystusa i nawiązują do Krzyża Jerozolimskiego - herbu krzyżowców. / Österreichische Akademie der Wissenschaften/Austriacka Akademia Nauk / materiał zewnętrzny

Nowe odkrycie w Jerozolimie wskazuje na nieznane dotąd powiązania z Rzymem

Chodzi o analizę zastosowanych technik wykonania ołtarza — „ta specjalna technika dekorowania marmuru była praktykowana wyłącznie przez mistrzów cechowych w papieskim Rzymie, którzy przekazywali tę umiejętność z pokolenia na pokolenie”, tłumaczą eksperci. Na wizualizacji przedstawiającej możliwy wygląd ołtarza za czasów jego świetności widać misterne zdobienia, które „są pełne duchowego znaczenia”.

Ponadto sztukę określaną jako arte cosmatesca papież uznawał za symbol statusu. Tylko kilka dzieł wykonanych tą techniką odnaleziono poza Rzymem, w tym wyłącznie jedno poza Włochami (w Opactwie Westminsterskim)! Ołtarz z Jerozolimy dołącza więc do tych wyjątkowych obiektów.

Zdjęcie Próba rekonstrukcji zabytkowego ołtarza. / Österreichische Akademie der Wissenschaften/Austriacka Akademia Nauk / materiał zewnętrzny

Odkrycie w Bazylice Grobu Świętego to: "Największy średniowieczny ołtarz, jaki jest obecnie znany"

Kolejny aspekt przemawiający według badaczy za tym, że odkrycie jest sensacją, to fakt, że odnaleziony po latach ołtarz ma ponad 3,5 metra szerokości, co czyni go tym samym „największym średniowiecznym ołtarzem, jaki jest obecnie znany”, powiedział Berkovich.

Naukowcy przekazali, że mają nadzieję, iż dalsze analizy prowadzone także z uwzględnienie dokumentów znajdujących się w papieskich archiwach, ujawnią więcej szczegółów na temat historii ołtarza — być może poznana zostanie nawet tożsamość mistrza, który stworzył dzieło sztuki z wykorzystaniem arte cosmatesca.