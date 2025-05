Miasto Dawida to dziś ważne stanowisko archeologiczne w Jerozolimie . W starożytności znajdowało się tam najpewniej centrum miasta. Nazwa pochodzi od słynnego króla Dawida, który miał założyć tam osadę 3000 lat temu. To ważne miejsce z punktu widzenia archeologii biblijnej i jedno z najintensywniej badanych stanowisk archeologicznych na świecie.

W trakcie obecnego sezonu wykopalisk archeolodzy z Israel Antiquities Authority (IAA) natknęli się na artefakt z tzw. okresu Drugiej Świątyni (516 r. p.n.e - 70 r. n.e). Jest to złoty pierścień z czerwonym kamieniem szlachetnym, prawdopodobnie granatem. Pierścionek pochodzi sprzed 2300 lat, a jego niewielki rozmiar wskazuje, że należał do młodej osoby - prawdopodobnie dorastającej dziewczyny lub chłopaka.

Artefakt zachował się w tak dobrym stanie, że badacze początkowo myśleli, że to współczesny obiekt, który zgubił któryś z pracowników. Gdy jednak zaczęto go badać, od razu stało się jasne, że pochodzi ze starożytności. Przypominał on także drugi złoty pierścionek wykopany na tym samym stanowisku archeologicznym w ciągu ostatniego roku. Obiekty dołączyły do zbioru biżuterii ze wczesnej epoki hellenistycznej, odkrytych w tym miejscu.