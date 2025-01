Wielka struktura odkryta w Mieście Dawida

Unikalna struktura została odkryta przez archeologów z Centrum Badań na Starożytnym Izraelem. Znajduje się na wschodnim zboczu Miasta Dawida. To stanowisko archeologiczne, stanowiące pozostałości dawnej osady z czasów epoki brązu i żelaza. To właśnie tam według Biblii król Dawid, wielki przywódca starożytnego Izraela miał założyć stolicę państwa żydowskiego ok. 1000 r. p.n.e.

Tajemnicza struktura ma ok. 220 metrów kwadratowych i składa się z ośmiu komór wykutych w skale. Według archeologów to pierwsza tego typu struktura w całej Jerozolimie.

Plan odkrytej struktury w Mieście Dawida Israel Antiquities Authority Facebook

Dziwne symbole dawnych rytuałów

Struktura pochodzi z VIII wieku p.n.e., z okresu Pierwszej Świątyni. Co ciekawe każda z ośmiu komór wydawała się mieć inne przeznaczenie.

W komorach znaleziono m.in. narzędzia do tłoczenia oliwy z oliwek i wina z winogron, rzeźbioną instalacja z kanałem odwadniającym, zidentyfikowaną jako ołtarz czy duży stojący kamień (masseba), obok którego prawdopodobnie wykonywano rytuały. Na podłodze jednego z pomieszczeń znajdują się tajemnicze znaki w kształcie liter V, których przeznaczenie pozostaje niejasne. Prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że służyły za podstawy dla trójnogu wykorzystywanego podczas rytuałów.

Fragment struktury ze znakami w kształcie liter V Israel Antiquities Authority Facebook

Relikt czasów Świątyni Salomona

Przy jednym ze skrajów struktury znaleziono wyrytą jaskinię, w której ukryto skrytkę z zaskakującymi przedmiotami. Były to słoiki z fragmentami starożytnych hebrajskich inskrypcji, skarabeusze, pieczęcie z motywami dekoracyjnymi i kamienie do mielenia ziaren. Prawdopodobnie służyły za narzędzia do wykonywania różnych rytuałów.

Izraelscy archeolodzy podsumowali wnioski co do odkrycia w czasopiśmie naukowym Atiqot. Według nich taka struktura służyła do celów rytualnych, podczas gdy Pierwsza Świątynia tj. Świątynia Salomina wciąż stała na Wzgórzu Świątynnym, zaledwie kilkaset metrów dalej. To jest także niezwykłe w tym odkryciu. Jest to jedyna znana struktura rytualna z tego okresu, znaleziona w Jerozolimie i jedna z niewielu znalezionych na terenie współczesnego Izraela.

Budynek, w którym odnaleziono strukturę, miał być zamieszkany do połowy okresu, w którym władzę sprawowali królowie Judy, w VIII wieku p.n.e. Portal Arkeonews wskazuje, że w Biblii opisywane zostały dodatkowe miejsca rytualne dookoła Pierwszej Świątyni, do momentu, gdy królowie Judy — Ezechiasz i Jozjasz — wprowadzili reformy koncentrujące kult dookoła samej Świątyni. Odnaleziona struktura najprawdopodobniej była jednym z nich

interia © 2025 Associated Press