Tatuaże mumii sprzed 1000 lat. Nawet dziś tak nie umiemy!

Z pomocy laserów korzystamy najczęściej do usuwania niechcianych wzorów z naszego ciała, ale jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), mogą one również ujawniać tatuaże zdobiące fragmenty 1200-letniej zmumifikowanej skóry. I właśnie w takim celu wykorzystali je naukowcy, którzy nie mogą wyjść z podziwu dla umiejętności autorów tych ozdobnych rysunków.