Zamek w Nidzicy na Warmii i Mazurach to obiekt o burzliwej historii, zniszczony podczas II wojny światowej i pieczołowicie odrestaurowany lata później.

Polska to prawdziwy raj dla miłośników historii i architektury - na mapie kraju rozsiane są setki zamków w różnym stanie zachowania, od gotyckich twierdz pamiętających czasy Piastów, przez ruiny, które strawiły ognie rozmaitych bitew, po majestatyczne rezydencje , które po zniszczeniach II wojny światowej podniosły się z ruin, stając się z czasem wielkimi atrakcjami turystycznymi.

Zamek w Nidzicy w woj. warmińsko-mazurskim powstał na początku XV wieku jako gotycka warownia, będąca siedzibą krzyżackiego prokuratora. Prace budowlane ruszyły około 1398 roku, prace w pełni ukończono wiosną 1409 roku, a już w lipcu 1410 twierdza została zajęta przez wojska polskie króla Władysława II Jagiełły, by we wrześniu tego samego roku miasto wróciło w ręce Krzyżaków . W kolejnych stuleciach zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, był przebudowywany, odpierał kolejne ataki oraz ulegał zniszczeniom. Przez pewien czas służył nawet jako sąd i więzienie, po odbudowie wynikłej z dewastacji poczynionej przez Francuzów w XIX wieku. Niestety, podczas ofensywy zimą 1945 roku został zniszczony przez Armię Czerwoną.

Mimo zniszczeń nie zwlekano z decyzją: trzeba go było podnieść z ruin. Już w 1949 roku ruszyło odgruzowywanie, a kilka lat później rozpoczęto pierwsze prace ratunkowe. Prawdziwa metamorfoza nastąpiła w latach 1961-1965, kiedy to przeprowadzono pełną restaurację ruiny, włącznie z pieczołowitą konserwacją ocalałych malowideł w kaplicy i refektarzu. Efekt? Zabytek odzyskał dawny blask i stał się miejscem organizacji ciekawych wydarzeń, kusząc ofertą noclegową.

W lipcu 1410 r., podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim wojska polskie zajęły miasto i zamek bez walki. We wrześniu Krzyżacy odzyskali miasto.

W lipcu 1410 r., podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim wojska polskie zajęły miasto i zamek bez walki. We wrześniu Krzyżacy odzyskali miasto. Semu - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Wikimedia Commons

Z ruin w skarb regionu. Zamek w Nidzicy to jeden z najcenniejszych zabytków Mazur

Lato to idealny moment, by odkryć historię tego zamku, uznawanego za jeden z najcenniejszych zabytków Mazur. Obecnie zamek w Nidzicy służy jako miejskie centrum kultury i rozrywki. Zamek w Nidzicy oprócz udostępnienia opcji zwiedzania (mieści się tam Muzeum Ziemi Nidzickiej ) ogłasza się jako miejsce organizacji wesel, komunii czy chrzcin, a przy tym zaprasza na kolonie czy zielone szkoły. Na nidzickim zamku funkcjonuje też restauracja.

Odbywają się tu również rozmaite wydarzenia, np. rekonstrukcje historyczne z udziałem bractw rycerskich, a także warsztaty, joga. Obiekt dysponuje także zapleczem noclegowym. Zaledwie w styczniu tego roku na Facebooku " Komnaty Zamkowe Nidzica " widniała informacja o odrestaurowywaniu części wnętrz, by mogło z nich skorzystać jeszcze więcej gości.

Zamek mieści się przy ul. Zamkowej 2 w Nidzicy i otoczony jest parkiem. W sierpniu można go oglądać od 10:00 do 17:00. Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnych godzinach, a ostatnie wejście możliwe jest o godz. 16:00. Ceny biletów: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł, a grupy zorganizowane 15 zł/os. + 150 zł przewodnik - w tym przypadku obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. W bliskiej okolicy zamku znajdują się też inne atrakcje, takie jak tzw. klasztorek, dawny element fortyfikacji miejskich, zabytkowy kościół św. Wojciecha z zachowanym fragmentem murów obronnych, kościół św. Krzyża, gdzie można znaleźć zabytki sztuki sakralnej z terenu południowych Mazur. Do tego np. łyński młyn czy kamień tatarski, ogrom tras rowerowych, rozległe parki i rzeki oraz jeziora Pojezierza Mazurskiego.