Widząc zainteresowanie Polskim Bonem Turystycznym , woj. podlaskie też postawiło na turystykę - i trafiło w dziesiątkę. Podlaski Bon Turystyczny , skierowany do osób spoza województwa, oferował dofinansowanie od 200 do 400 zł za minimum dwa noclegi. Efekt? Ponad milion osób próbowało wygenerować bon. Wsparcie otrzymało ponad tysiąc turystów, którzy odwiedzili region w kwietniu i maju 2025 roku.

Sukces Podlaskiego Bonu Turystycznego nie umknął uwadze sąsiednich regionów. Dlatego w tym roku nie tylko ruszyła druga tura - na pobyty od czerwca do sierpnia - ale do gry zdecydowało się też wejść kolejne województwo. S amorząd woj. warmińsko-mazurskiego ogłosił wprowadzenie własnego programu - Mazurskiego Bonu Turystycznego . Pojawiły się już konkrety.

27 września, z okazji Światowego Dnia Turystyki, rozpocznie się pilotaż nowego programu wspierającego podróżowanie po Warmii i Mazurach. Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła przetarg na obsługę systemu, który będzie odpowiadał za wydawanie specjalnych bonów turystycznych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można uzyskać dofinansowanie na co najmniej dwa noclegi , zrealizowane w różnych obiektach, takich jak hotele, apartamenty czy ośrodki wypoczynkowe. Wartość bonu - zależnie od rodzaju miejsca - będzie sięgać od 200 do 500 zł. Według mazury24.eu z programu będą mogli skorzystać zarówno turyści spoza Warmii i Mazur, jak i sami mieszkańcy regionu.

Kiedy spędzimy urlop na Warmii i Mazurach w ramach bonu? Od października do połowy grudnia turyści będą mogli skorzystać z regionalnych bonów w ramach programu pilotażowego. To element większego planu: wydłużenia sezonu turystycznego i pokazania, że Mazury potrafią zachwycać nie tylko latem. Czas sprawdzić, jak wygląda Kraina Wielkich Jezior w jesiennych barwach! Lista obiektów biorących udział w akcji będzie znana po przyjęciu uchwały przez sejmik województwa. Władze planują też już kontynuację Warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego - na wiosnę przyszłego roku.

Warmia i Mazury to jeden z tych regionów Polski, który nie potrzebuje filtrów ani sloganów - ponad 3 tysiące jezior, zielone lasy, wzgórza i historia obecna w każdym zakątku bronią się same. Gwóźdź programu to jednak oczywiście Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, która co roku przyciąga fanów żagli, kajaków i rowerowych wypadów wokół akwenów. Ponadto miejscowości takie jak Giżycko, Mikołajki czy Mrągowo pełne są sielskich zakątków i zróżnicowanych atrakcji, a liczne szlaki wodne i rowerowe pozwalają odkrywać region z odmiennych perspektyw przez cały rok.