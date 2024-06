Położone w woj. warmińsko-mazurskim Mamerki od lat przyciągają turystów i poszukiwaczy. Ten bardzo dobrze zachowany kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej, na czele z ogromną konstrukcją o ścianach i stropach grubości 7 metrów może nieźle zaskoczyć i pobudzić wyobraźnię. W lesie rozmieszczono ogółem 30 schronów i ok. 250 innych obiektów.

To tutaj znajdowała się Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych, tu też podobno miały być ukryte fragmenty wystroju Bursztynowej Komnaty, skarbu, który przepadł bez wieści podczas II wojny światowej. Teraz Bartłomiej Plebańczyk, który prowadzi prywatne muzeum Mamerki Bunkry „Miasto Brygidy”, poinformował o nowym odkryciu na terenie kompleksu.

Bunkry w Mamerkach. Co ciekawego znaleziono na terenie kompleksu?

Muzeum II wojny światowej w Mamerkach to kompleks niemieckich bunkrów zbudowanych w latach 1940-1944. Miejsce to zrobi wrażenie nie tylko na osobach pasjonujących się militariami i historią, ale i zaintrygowanych legendami na temat niezwykłej Bursztynowej Komnaty. Bartłomiej Plebańczyk, który prowadzi muzeum, informował kilka lat temu, że to właśnie w zakamarkach któregoś z kilkudziesięciu bunkrów w Mamerkach mogą skrywać się elementy wielkiego skarbu — Bursztynowej Komnaty.

Przez jakiś czas prowadzono poszukiwania — nie udało się znaleźć rozkradzionego wystroju XVIII-wiecznej sali, który powstać miał na zlecenie pruskiego króla Fryderyka. Ale moc legendy przyciągnęła do tego miejsca ogrom turystów oraz miłośników poszukiwania skarbów sprzed wieków. W związku z prowadzonymi regularnie eksploracjami terenu odkrywane są coraz to nowe relikty. Tym razem Plebańczyk przekazał wieści o zlokalizowaniu pozostałości wyposażenia wojskowego.

Muzeum w Mamerkach. Nie Bursztynowa Komnata, a wyposażenie z czasów II wojny światowej

Teren przeczesywano z wykorzystaniem wykrywaczy metalu i wybrane miejsca przekopywano. W jednym z nich na głębokości ok. metra udało się odnaleźć składowisko wyposażenia wojskowego. Jak zapowiada Plebańczyk, to nie koniec poszukiwań, ponieważ według niego możliwe, iż pod pierwszą warstwą znajdują się kolejne przedmioty.

- To, co udało się na razie rozpoznać, to wyposażenie kuchni i różnego rodzaju wojskowe piece stalowe. W ziemi znaleziono także blaszane płyty, które mogą maskować dostęp do innego wyposażenia zgromadzonego pod ziemią — przekazał PAP Plebańczyk. - Istnieją duże szanse, że pod pierwszą warstwą zidentyfikowanych przedmiotów znajdują się następne.

Mamerki - kompleks bunkrów, muzeum II wojny światowej. Ile kosztują bilety?

W Mamerkach co jakiś czas dochodzi do ciekawych odkryć. Rok temu zidentyfikowano na przykład fragment wąskotorowych szyn, które prawdopodobnie wykorzystywane były podczas budowy kompleksu. Dawna Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych ogólnie zachowała się w świetnym stanie — gdy Niemcy opuścili to miejsce w styczniu 1945 r., nie wysadzili bunkrów, nie podejmowano też później innych działań w kierunku ich zniszczenia. Z tego powodu jest to najlepiej zachowany ośrodek dowodzenia z czasów III Rzeszy na Mazurach.

Mamerki stanowią unikatową atrakcję turystyczną, która w dodatku korzysta na legendzie Bursztynowej Komnaty — od maja 2018 r. w Mamerkach można zwiedzać replikę pomieszczenia Bursztynowej Komnaty, to 60 m2 ekspozycji. Muzeum znajduje się pod adresem Mamerki 1, 11-600 Mamerki. Znajdziemy tam nie tylko bunkry, ale i dioramy oraz ciekawie zaaranżowane przestrzenie. Muzeum Mamerki czynne jest codziennie w godzinach 10:00-18:00 (od 29 czerwca w godz. 9:00-20:00). Bilety kosztują 28 zł za normalny i 23 zł za ulgowy. Parking jest bezpłatny. Dokładne informacje o obiekcie można znaleźć na stronie internetowej mamerki.com.