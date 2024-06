Gdzie pod namiot nad jezioro? 6 fajnych miejsc nie tylko na Mazurach

Spis treści: 01 Nad jezioro z namiotem. Wakacje na kempingu coraz popularniejsze

W ostatnich latach coraz więcej osób wybiera jednak wypoczynek nad malowniczymi, polskimi jeziorami. Tereny te oferują liczne hotele, pensjonaty, campingi, pola namiotowe, restauracje i wiele atrakcji zachowując jednocześnie wiele dzikich, nie skomercjalizowanych jeszcze miejsc w których możliwe jest obcowanie z naturą.

Polskie jeziora to prawdziwe perły natury, oferujące mnóstwo możliwości na aktywny wypoczynek. Mazury, znane także jako Kraina Tysiąca Jezior, przyciągają miłośników żeglarstwa. Pojezierze Kaszubskie zachwyca malowniczymi krajobrazami i bogactwem kultury. Jeziora w Wielkopolsce, takie jak Gopło czy Jezioro Powidzkie, to świetne miejsca na relaks i kąpiele. Na Śląsku znajdziemy Jezioro Turawskie, idealne dla wędkarzy.

Nad jezioro z namiotem. Wakacje na kempingu coraz popularniejsze

Szukając miejsca na wakacje lub po prostu weekendowy wypad warto wybrać na przykład jedno z licznych pól namiotowych na Mazurach lub Kaszubach.

Zaczynamy od ośrodka wypoczynkowego Bachus, który jest położony w malowniczej miejscowości Chmielno znajdującej się pomiędzy czterema jeziorami. Sam ośrodek znajduje się nad brzegiem jeziora Kłodno i oferuje gościom zarówno możliwość nocowania w domkach, jak i przyjazdu z własną przyczepą lub namiotem. Cały kompleks zajmuje obszar ponad 3 hektarów i jest ogrodzony oraz monitorowany. Na terenie ośrodka są łazienki, kuchnia polowa, stołówka serwująca domowe obiady, basen zewnętrzny, sauna fińska, miejsce na ognisko i grilla, plaża z dostępem do jeziora, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz boisko do siatkówki plażowej. Okolica oferuje liczne ścieżki rowerowe i trasy spacerowe, znajduje się tutaj również szkoła nurkowania, korty tenisowe oraz możliwość wybrania się na przejażdżkę konną.

Ośrodek wczasowy Filarówka w Łebie zlokalizowany jest w cichej i spokojnej okolicy wśród zieleni, zaledwie 600 metrów od morza oraz z dostępem do kanału jeziora Sarbsko. Swoim gościom oferuje pole namiotowe wyposażone w sanitariaty (WC, prysznice, umywalki), kuchnię turystyczną oraz pralki. Na terenie obiektu znajdują się również drewniane ławy i stoły biwakowe, grille, miejsce do rozpalania ogniska, boisko do siatkówki, koszykówki oraz tenisa.

W sezonie wakacyjnym dla dzieci przygotowywane są atrakcje w postaci pokazów cyrkowych i teatrzyków, a dla dorosłych karaoke, wieczorki taneczne oraz biesiadno-szantowe ogniska z pieczeniem kiełbasek. W okolicy znajdziemy liczne trasy pieszo-rowerowe i szlaki kajakowe. Możemy również zwiedzić latarnie morskie w Stilo i Czołpinie, Muzeum przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego czy zobaczyć ruchome wydmy.

Ośrodek wypoczynkowy Koziołkowo znajduje się w Borach Tucholskich nad samym brzegiem jeziora Długiego. Goście mogą nocować na polu namiotowym albo w pokojach. Teren kempingu wyposażony jest w łazienki (WC, prysznice, umywalki), oświetloną wiatę z miejscem na grill, sieć Wi-Fi, a dla najmłodszych plac zabaw, trampoliny i mini zoo. Obiekt ma również dostęp do plaży z której mogą korzystać tylko goście. Okolica oferuje wiele atrakcji takich jak m.in. jazda konna, łowienie ryb, trasy spacerowe i rowerowe, liczne muzea, skanseny, szlak zamków krzyżackich, Kolej Wąskotorowa w Ełku czy farma strusi afrykańskich.

Pole namiotowe Folwark Łękuk znajduje się w sercu Mazur, w Puszczy Boreckiej nad samym brzegiem jeziora Łękuk. Ten kameralny camping jest idealnym miejscem dla osób szukających odpoczynku z dala od popularnych, zatłoczonych miejsc. Dla gości przygotowano świeżo wyremontowany budynek folwarczny w którym znajdują się toalety i prysznice oraz sala kominkowa z aneksem kuchennym.

Ośrodek posiada kąpielisko z pomostem, miejsce na ognisko i grill, plac zabaw, boisko, kort, wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów. Jest to również miejsce przyjazne zwierzętom, więc właściciele czworonogów mogą bez obaw zabrać swoje psy i koty ze sobą. W sąsiedztwie pola namiotowego znajdują się ścieżki rowerowe i spacerowe oraz wiele miejsc wartych odwiedzenia m.in. Puszcza Borecka, zagroda pokazowa żubrów w Wolisku, Wilczy Szaniec, piramida w Rapie, Most Stańczyki, tężnie solankowe, kolej wąskotorowa w Ełku.

Pole namiotowe Głęboczek leży przy trasie Wielbark-Jedwabno, pośród przepięknych lasów sosnowych nad czystym jeziorem. Na wczasowiczów czekają zarówno domki jak i miejsca na przyczepę kempingową lub namiot. Ośrodek oferuje pełną infrastrukturę (toalety, prysznice, pralnie), Wi-Fi, miejsce na ognisko, bezpośredni dostęp do jeziora, piaszczystą plażę z łagodnym zejściem do wody i z 40 metrową zjeżdżalnią, pływającą platformę, kajaki, rowery wodne, łodzie wędkarskie, deski surfingowe. Prócz spacerów po cichej i spokojnej okolicy wczasowicze mogą również zwiedzić Rezerwat Galwica, Planetarium w Olsztynie, Zamek kapituły - Muzeum Warmii i Mazur lub wziąć udział w spływie Łyną- jedną z najpiękniejszych mazurskich rzek.

Jak więc widać, polskie jeziora są coraz popularniejsze, a podczas wakacji oferują komercyjne udogodnienia i dziką naturę.

