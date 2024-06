Wakacje lub długie weekendy to czas sprzyjający podróżom i odkrywaniu nowych miejsc. Część z nas nie wyobraża sobie urlopu bez dostępu do plaży. Dla innych idealnym wypoczynkiem są górskie wędrówki. Jednak niezależnie od tego czy zdecydujemy się spędzić wolny czas nad morzem czy w górach zawsze pozostaje kwestia wyboru kwatery.

W każdym regionie naszego kraju znajdziemy szeroką bazę noclegową oferującą luksusowe hotele, kameralne pensjonaty, domki położone z dala od ruchliwych dróg oraz pola namiotowe, które posiadają swój niepowtarzalny klimat.

Poniżej przedstawiamy kilka campingów na które warto zwrócić uwagę planując urlop w górach.

Pole namiotowe w Bieszczadach

Camping KATASZIR położony jest w Bieszczadach, w miejscowości Bukowiec nad rzeką Solinką i ujściem zalewu Solińskiego. Swoim gościom oferuje możliwość zarówno wynajęcia domku letniskowego jak i miejsca na polu namiotowym. Na terenie obiektu znajdują się m.in. plaża z bezpośrednim zejściem do rzeki, boisko do siatkówki, altana z paleniskiem czy miejsce na ognisko. Okolica sprzyja spacerom i wycieczkom rowerowym. W pobliżu campingu można również skorzystać z takich atrakcji jak jazda konna, żeglowanie, park linowy oraz wypożyczyć sprzęt wodny czy quady.

Pole namiotowe w Pieninach

Willa Andrzejówka w Szczawnicy to miejsce znajdujące się w centrum Pienin, w malowniczym dojściu rzeki Dunajec i Grajcarka. Możemy tutaj wynająć pokoje lub skorzystać z pola namiotowego. Do dyspozycji gości są oczywiście łazienki oraz kuchnia, altana, miejsce na grilla, huśtawki dla dzieci, bezpłatne Wi-Fi oraz wypożyczalnia rowerów. W pobliżu znajduje się wiele ścieżek pieszo-rowerowych, promenada spacerowa, park linowy, kolej krzesełkowa PKL Palenica. Możemy wybrać się również na niezapomniany spływ Dunajcem.

Pole namiotowe w Tatrach - Zakopane

Camping Willa Skoczek położony w Zakopanem ma zapierający dech w piersiach widok na całe Tatry. Obiekt jest ogrodzony i bezpieczny, posiada ogromny ogród z placem zabaw oraz miejsce do grillowania, bezpłatne Wi- Fi, łazienki, kuchnie w których znajdują się lodówki i kuchenki indukcyjne oraz mikrofalówki. Odległość do centrum Zakopanego wynosi 2,5 km, a okolica oferuje liczne szlaki górskie do takich miejsc jak Tatrzański Park Narodowy i Morskie Oko. Niedaleko znajduje się również duży kompleks basenów wewnętrznych i zewnętrznych - Aqua Park Zakopane.

Pola namiotowe w Karkonoszach

Camping Camp66 w miejscowości Ściegny koło Karpacza jest uznawany za jeden z najlepszych na Dolnym Śląsku. Obiekt z widokiem na przepiękną panoramę górską oferuje możliwość wynajęcia klimatycznego domku z bali, namiotu lub miejsca pod namiot z podłączeniem do prądu. Na terenie campingu znajduje się ogólnodostępny budynek z pełnym węzłem sanitarnym i kuchnią turystyczną oraz restauracja serwująca pyszne jedzenie dostosowane do naszej indywidualnej diety (dania wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe). W okolicy znajduje się m.in. Kolej Linowa na Małą Kopę, Muzeum Zabawek, Świątynia Wang, Skwer Śladów Zdobywców himalaistów polskich oraz liczne szlaki turystyczne prowadzące na Śnieżkę lub do Schroniska PTTK Samotnia.

Camping "Nad rozkosznym stawem" zlokalizowany jest w Szklarskiej Porębie, która leży w dolinie rzeki Kamiennej, pomiędzy Górami Izerskimi a Karkonoszami. Obiekt oferuje domki mogące pomieścić od 3-6 osób lub miejsca na polu namiotowym. Do dyspozycji gości są łazienki z prysznicami, kuchnia (czajnik, lodówki, kuchenki elektryczne), bilard, świetlica, duży ogród ze stawem, plac zabaw dla dzieci oraz grill. Cały obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Szklarska Poręba jest idealnym miejscem dla fanów aktywnego wypoczynku. Znajdują się tutaj trasy biegowe, szlaki turystyczne i rowerowe prowadzące m.in. do Wodospadów- Kamieńczyka i Szklarki oraz takie atrakcje jak chociażby Muzeum Mineralogiczne, Muzeum Ziemi, Chata Walońska czy Dinopark.

