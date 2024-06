Spis treści: 01 Dzika plaża nad Zatoką Pucką

02 Pole namiotowe w Łebie. Camping nr 51 Leśny

03 Pole namiotowe w Łebie. Camping nr 48 Przymorze

04 Pole namiotowe w Ustce. Camping nr 101 Morski

05 Pole namiotowe "Na Wydmie" w Dąbkach

06 Pole namiotowe w Mielnie. Camping nr 105 "Rodzinny"

Dzika plaża nad Zatoką Pucką

To miejsce znajdujące się nad Zatoką Pucką. Ośrodek obejmuje powierzchnię ponad 10 000 m2 i położony jest na uboczu z dala od ruchliwych dróg. Cisza, spokój i bliskość natury sprawiają, że jest to idealne miejsce dla osób szukających wypoczynku z dala od zgiełku. Okolica mimo wielu udogodnień nadal pozostaje “dzika" dzięki czemu można obserwować zwierzęta i ptaki w ich naturalnym środowisku, a liczne ścieżki rowerowe zachęcają do wycieczek do pobliskiego Pucka, Rewy a nawet Trójmiasta.

Pole namiotowe w Łebie. Camping nr 51 Leśny

To jeden z najpopularniejszych i najczęściej nagradzanych obiektów tego typu nad Morzem Bałtyckim. Oferuje zarówno miejsce na namiot lub przyczepę kempingową jak i komfortowe w pełni wyposażone domki. Dla osób, które zdecydują się wypoczywać pod namiotem lub w przyczepie przygotowano wiele udogodnień takich jak oczywiście toalety i prysznice, kuchnia w której można skorzystać z czajników, płyt grzewczych i kuchenek mikrofalowych, pralnię, salę telewizyjną, plac zabaw dla dzieci czy basen. Goście campingu mogą również bezpłatnie korzystać z Wi-Fi, parawanów, leżaków, grilli. Na terenie obiektu znajduje się również wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego.

Reklama

Pole namiotowe w Łebie. Camping nr 48 Przymorze

Kolejny warty uwagi obiekt położony w Łebie w odległości jedynie 100 metrów od pięknej, piaszczystej plaży. Z obiektu mogą skorzystać zarówno miłośnicy namiotów, jak i przyczep kempingowych dla których dostępne są, oczywiście bezpłatnie, sanitariaty, kuchnia, pralki, suszarki, plac zabaw, zewnętrzna siłownia, wypożyczalnia sprzętu sportowego czy Wi-Fi. Na campingu znajduje się również niewielki sklep spożywczy, a 50 metrów od niego bar i restauracja. Dotarcie do centrum miasta zajmie nam jedynie 10 minut spacerem.

Pole namiotowe w Ustce. Camping nr 101 Morski

Ten położony we wschodniej części Ustki kompleks znajduje się w odległości 1-1,5 km od morza i zajmuje powierzchnię ponad 2,5 hektara. Cały obiekt jest ogrodzony, oświetlony i dozorowany, a także posiada stołówkę serwującą smaczne, domowe posiłki. Znajduje się na nim również duży plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej i do koszykówki oraz miejsce do rozpalenia ogniska i grillowania. Dla gości campingu udostępniony jest również bezprzewodowy internet.

Pole namiotowe "Na Wydmie" w Dąbkach

Ten znajdujący się w odległości 10 metrów od morza kemping jest położony na malowniczej, porośniętej lasem sosnowym mierzei dzielącej Jezioro Bukowo od Morza Bałtyckiego. Pobliska plaża, nawet w sezonie jest mało zaludniona dzięki czemu możemy wypoczywać z dala od męczącego tłumu i zgiełku. Goście obiektu mają oczywiście możliwość korzystania z łazienek z prysznicami i toalet, a także z wypożyczalni łodzi i sprzętu plażowego, miejsca na ognisko nad jeziorem Bukowo, grilla oraz spróbować świeżej ryby w Smażalni “U RYSIA".

Pole namiotowe w Mielnie. Camping nr 105 "Rodzinny"

Położony w Mielnie obiekt jest idealny dla rodzin z dziećmi. Na jego terenie znajdziemy nie tylko komfortowo wyposażone toalety i łazienki przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, ale i plac zabaw, piaskownice, salę gier, pokój telewizyjny czy świetlicę. Goście mogą korzystać również z pralni oraz w pełni wyposażonej kuchni i grilla. W pobliżu campingu znajduje się basen, liczne ścieżki rowerowe i spacerowe, jaskinia solna, wypożyczalnie sprzętów wodnych, kort tenisowy, sauna i SPA. Obiekt jest przyjazny zwierzętom, dlatego na wypoczynek tutaj możemy zabrać również naszego psa lub kota.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!