Czy można już kąpać się w Bałtyku? Temperatura wody może zaskoczyć

Czy można już się kąpać w Bałtyku? Cóż prawdopodobnie, gdybyśmy zadali takie pytanie morsowi, odpowiedziałby, że w morzu da się kąpać nawet w styczniu. Ale jednak większość z nas preferuje znacznie cieplejsze wody. Choć Bałtyk należy do chłodnych mórz, to ciepła słoneczna pogoda sprzyja nagrzewaniu się wód na tyle, że latem można przyjemnie spędzić czas nad morzem.



Czy morze jest już ciepłe? Temperatura wody w Bałtyku

IMGW opublikował mapę Wybrzeża z temperaturą Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego. Patrząc na nią, od razu w oczy rzuca się przyjemne 22 st. C. Warto zwrócić uwagę, że to jednak nie temperatura Bałtyku, a Zalewu Szczecińskiego w Wolinie. O 1 st. C. chłodniejsza woda jest w Trzebieżu.

Reklama

W Świnoujściu w poniedziałek rano temperatura wynosiła 19 st. C., w Międzyzdrojach 15 st. C. We wschodniej części Wybrzeża temperatura morza waha się w przedziale 16-18 st. C. Chłodnymi wyjątkami są Darłowo, gdzie termometry pokazały zaledwie 7 st. C. i Władysławowo - 10 st. C. Jak widać, woda jest jeszcze zbyt chłodna, żeby turyści masowo wchodzili do wody.