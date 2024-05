Spis treści: 01 Kraina Wygasłych Wulkanów

02 Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich

03 Karkonosze na długi weekend. Śnieżka, Szrenica, Śnieżne Kotły

04 Olsztyn

05 Kompleks Riese w Górach Sowich

06 Kociewie

07 Kaszuby Południowe

08 Długi weekend w Górach Stołowych

09 Puszcza Kozienicka i Kozienicki Park Krajobrazowy

10 Wałbrzych, Zamek Książ i okoliczne góry

11 Ojców

12 Zamek Czocha na jednodniową wycieczkę

13 Park Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji"

14 Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami

15 Magiczne Ogrody Rodzinne - Park Tematyczny Janowiec

16 Kaplica czaszek w Czermnej

17 Kanał Elbląski, czy rejs statkiem po trawie

18 Gdanisko w Kwidzynie - największa latryna Europy

Kraina Wygasłych Wulkanów

Na Dolnym Śląsku, w rejonie Parku Krajobrazowego Chełmy znanym jako Kraina Wygasłych Wulkanów, można odkrywać liczne ślady wulkanicznej przeszłości. Wśród niezbyt wysokich wzgórz rozciągających się między Złotoryją a Jaworem można znaleźć nie tylko wygasłe wulkany, ale również malownicze wąwozy, interesujące formacje skalne, wieże widokowe, a nawet winnice. W poszukiwaniach wulkanicznych śladów warto odwiedzić rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski, imponujące Organy Wielisławskie oraz zdobyć szczyt Ostrzycy - najwyższe wzniesienie Pogórza Kaczawskiego.

Ponadto, warta odwiedzenia są Winnica Kindler w Uniejowicach oraz Winnica Agat w Sokołowsku, gdzie winorośl uprawiana jest na zboczach wygasłego około 300 milionów lat temu wulkanu. Obydwie winnice są częścią Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina i oferują unikalne doświadczenia związane z degustacją lokalnych win.

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich

Również na Dolnym Śląsku, w otoczeniu malowniczych, choć niezbyt wysokich gór czeka na Ciebie polskie Lazurowe Wybrzeże - Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich. To pasmo górskie położone między Wałbrzychem a Jelenią Górą, oferuje wspaniałe widoki na Karkonosze i jest idealne dla rodzinnych wędrówek dzięki łagodnym szlakom.

W Rudawach warto odwiedzić nie tylko Kolorowe Jeziorka, ale także wspiąć się na Sokolik, zbadać ruiny zamku Bolczów i zdobyć zalesiony szczyt Skalnik, skąd rozpościera się widok na Kowary. Miłośnicy historii i piwa powinni również zajrzeć do Miedzianki - niemal opuszczonej miejscowości, która zyskała sławę dzięki reportażowi Filipa Springera. Znajdziesz tam działający browar i restaurację, a jeśli zechcesz zostać dłużej, możesz przenocować na miejscu.

Na Dolnym Śląsku warto odwiedzić Rudawy Janowickie i kolorowe jeziora.

Karkonosze na długi weekend. Śnieżka, Szrenica, Śnieżne Kotły

Karkonosze, najwyższe pasmo Sudetów to popularne miejsce na weekendowe wypady w Polsce, ze swoją różnorodnością przyrodniczą chronioną przez Karkonoski Park Narodowy. Region ten oferuje liczne trasy turystyczne, które rozpoczynają się głównie w Karpaczu i Szklarskiej Porębie.

Najbardziej znany szczyt Karkonoszy - Śnieżka, jest również punktem, przez który przechodzi granica między Polską a Czechami. Można rozpocząć tu wędrówkę w Karpaczu lub skrócić trasę, korzystając z wyciągu krzesełkowego na pobliską Kopę.

Jeśli odwiedzasz Szklarską Porębę, warto zdobyć Szrenicę, a następnie udać się do Śnieżnych Kotłów - jednego z najbardziej malowniczych miejsc w Karkonoszach. Idealnym zwieńczeniem wizyty może być przejście między Karpaczem a Szklarską Porębą, przechodząc przez Śnieżkę i Szrenicę.



Olsztyn

Olsztyn, zielona stolica Warmii to doskonałe miejsce na jednodniową wycieczkę lub weekendowy wypad. To miasto, gdzie bez problemu połączysz zwiedzanie z aktywnym wypoczynkiem, korzystając z obfitości parków, jezior oraz lasów, które się tu znajdują. W Olsztynie można odnaleźć aż 11 jezior oraz ogromny las miejski, co jest rzadkością wśród innych polskich miast wojewódzkich.

Miasto to jest także znane ze związku z Mikołajem Kopernikiem, który zarządzał Zamkiem Kapituły Warmińskiej. W zamku można zobaczyć jedną z cennych pamiątek po astronomie - oryginalną tablicę astronomiczną, której używał. Olsztyn oferuje różnorodne aktywności: od spływów kajakowych po Łynie, przez żeglowanie, po obserwacje kosmosu w planetarium. Warto sprawdzić mapę z 190 atrakcjami Olsztyna, Warmii i Mazur, aby odkryć więcej ciekawych miejsc.

Olsztyn. Zamek Kapituły Warmińskiej.

Kompleks Riese w Górach Sowich

Góry Sowie na Dolnym Śląsku kryją jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce - Kompleks Riese. To sieć podziemnych korytarzy rozpoczętych w 1943 roku, które miały służyć jako ostatnia reduta III Rzeszy, potencjalnie dowodzona przez samego Adolfa Hitlera. Te sztolnie planowano użyć jako główne centrum dowodzenia nazistowskimi Niemcami, co mogło znacząco przedłużyć trwanie II wojny światowej.

Dziś możesz zwiedzić części tego kompleksu, w tym Podziemne Miasto Osówka oraz Sztolnie Walimskie w Rzeczce. Oba miejsca są dostępne dla turystów i pozwalają zrozumieć skalę tego tajnego przedsięwzięcia.

Kompleks Riese.

Kociewie

Na północy Polski, pomiędzy Kaszubami a Wisłą, znajduje się Kociewie - region pełen atrakcji i różnorodności. Możesz tam spędzić kilka dni relaksując się w spokojnych agroturystykach nad jeziorami, pływając kajakiem po Wdzie i Wierzycy, oraz odkrywając urokliwe kociewskie wsie z drewnianymi domami sprzed 200 lat.

Koniecznie odwiedź Zalew Żurski i Tlenia. Zalew Żurski, popularny sztuczny zbiornik wodny powstały w związku z budową elektrowni wodnej, oraz Jezioro Kałębie - największe jezioro Kociewia, to świetne miejsca na wypoczynek. Dla miłośników spokojnych rzek idealny będzie spływ kajakowy Wdą, który zapewni malownicze krajobrazy.

Poznawanie lokalnej kultury warto zacząć od zwiedzania kociewskich wsi z drewnianymi domami krytymi strzechą, jak Kasparus czy Długie. Dla fanów widoków z wysokości polecamy wieżę w rezerwacie Wiosło Małe oraz punkt widokowy w Nowej, skąd rozciąga się widok na dolinę Wisły.

Kaszuby Południowe

Północ Polski oferuje wiele atrakcyjnych miejsc na wakacje, a Kaszuby znane są z unikalnej kultury, trudnego języka kaszubskiego i pięknych krajobrazów, w tym morza, jezior i lasów. W sercu Kaszub warto odwiedzić Krzyż Jezior Wdzydzkich, nazywany Kaszubskim Morzem, gdzie możesz wybrać się na godzinny rejs statkiem Stolem. Nie przegap też Kaszubskiego Parku Etnograficznego w Wdzydzach, który prezentuje ponad 50 wiejskich domostw z różnych epok.

Skansen we Wdzydzach Kiszewskich na Kaszubach.

Zaplanuj także spływ kajakowy rzeką Wdą, oferującą malownicze krajobrazy i niewielkie wyzwania w postaci powalonych drzew. Wizyta w Kościerzynie, największym mieście południowych Kaszub, również się opłaca, gdzie znajdziesz Muzeum Akordeonu, Muzeum Kolejnictwa z koleją lilipucią, dwa sanktuaria i atrakcyjny rynek.

Długi weekend w Górach Stołowych

Jedną z ciekawych atrakcji Kotliny Kłodzkiej są Góry Stołowe, znane z płaskich szczytów i skalnych formacji. Najwyższym punktem tego pasma jest Szczeliniec Wielki, który oferuje zachwycające widoki z dostępnych po schodach szczytów.

Park Narodowy Gór Stołowych przyciąga również turystów do Błędnych Skał - skalnego labiryntu blisko granicy czeskiej. Dodatkowo, można podziwiać pasmo z nowego punktu widokowego na Guzowatej w Radkowie.

Podczas trekkingów po Górach Stołowych napotkasz na unikalne formacje, takie jak Skalne Grzyby czy Radkowskie Skały. W Wambierzycach, nazywanych "śląskim Jeruzalem", warto odwiedzić Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz miejscową drogę krzyżową.

Błędne Skały w Górach Stołowych.

Puszcza Kozienicka i Kozienicki Park Krajobrazowy

Na południe od Warszawy znajduje się Puszcza Kozienicka, zajmująca 30 000 hektarów i charakteryzująca się o około 0,5 °C wyższą temperaturą niż w okolicy. W puszczy dobrze rozwijają się gatunki roślin typowe dla terenów górskich, w tym jodła.

Warto odwiedzić rezerwat przyrody Źródło Królewskie, skąd wypływa rzeka Zagożdżonka. Legenda głosi, że woda ze źródeł służyła Władysławowi Jagielle. Dostępne ścieżki turystyczne prowadzą drewnianymi pomostami oraz śladami dawnej kolejki wąskotorowej.

Polecamy też zwiedzić inne rezerwaty w Kozienickim Parku Krajobrazowym, takie jak Ponty Dęby, Brzeźniczka i Krępiec z jarem rzeki Krypianka. Warto również odwiedzić punkt widokowy Kępeczki poza Puszczą Kozienicką, oferujący piękną panoramę na Wisłę.

Wałbrzych, Zamek Książ i okoliczne góry

Wałbrzych, niegdyś przemysłowe serce Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, dziś zmienia swój wizerunek i coraz częściej kojarzony jest z turystyką i odpoczynkiem na łonie natury. Miasto otoczone górami i obfitujące w różnorodne atrakcje, w tym poprzemysłowe, odnajduje się w nowej roli. Z jego bogactw turystycznych warto wymienić Książański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich oraz słynny w Europie Zamek Książ.

Zamek Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych stanowi doskonały punkt wyjściowy dla górskich wędrówek, szczególnie w Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, a także do Gór Sowich. Znajduje się tu również zamek Grodno nad Jeziorem Bystrzyckim i wieże widokowe na Chełmcu oraz Borowej.

Przeszłość górniczą miasta przypomina "Stara Kopalnia" - centrum nauki i sztuki na terenie dawnej kopalni "Julia". Wałbrzych może pochwalić się również unikalnym w Polsce Muzeum Porcelany w Pałacu Albertich, którego kolekcja liczy ponad 10 000 eksponatów.

Ojców

Ojcowski Park Narodowy położony w południowej Polsce jest jednym z najmniejszych, ale zarazem najbardziej malowniczych spośród dwudziestu trzech parków narodowych w kraju. Park ten charakteryzuje się bogactwem flory i fauny, różnorodnością form geologicznych, malowniczymi krajobrazami oraz licznymi zabytkami o znaczeniu historycznym i kulturowym.

W parku znajduje się zamek w Ojcowie, który mimo że przetrwał tylko w fragmentach, to nadal jest jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Zamek ten był częścią systemu obronnego zwanego Szlakiem Orlich Gniazd, którego celem było chronienie zachodniej granicy Królestwa Polskiego. Po długich pracach konserwatorskich, zamek został ponownie otwarty dla publiczności w 2016 roku.

Zamek Czocha na jednodniową wycieczkę

Zamek Czocha, położony na zakolu Jeziora Leśniańskiego na rzece Kwisie, to jedna z atrakcji Dolnego Śląska, popularna wśród turystów oraz znana z wielu produkcji telewizyjnych. Zbudowany w XIII wieku, pierwotnie służył jako obiekt obronny na pograniczu śląsko-łużyckim. Zamek zyskał na znaczeniu podczas II wojny światowej, kiedy to mógł funkcjonować jako tajna szkoła szyfrantów Abwehry, co zainspirowało Bogusława Wołoszańskiego do napisania powieści "Twierdza szyfrów" i późniejszego serialu "Tajemnica twierdzy szyfrów".

W zamku odkryto sieć podziemnych korytarzy oraz tajne przejścia, co przyciąga miłośników zagadek i tajemnic. Po wojnie zamek popadł w ruinę, a nawet był miejscem hodowli świń przez emigrantów z Grecji. Na szczęście zamek został odrestaurowany i dziś stanowi ważny punkt na turystycznej mapie Polski, przyciągając swoją historią i legendami.

Zamek Czocha.

Park Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji"

Interesującą propozycją na krótki wiosenny wypad dla rodziny jest Park Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji", który znajduje się tylko 85 km od Warszawy. Park ten, rozpościerający się na 5 hektarach w otoczeniu lasu, oferuje świat pełen iluzji, przypominający sceny z "Alicji w Krainie Czarów". Goście mogą odkrywać egipskie muzea, budynki wydające się ignorować prawa fizyki, labirynty, kopalnię złota, a także liczne atrakcje dla dzieci, takie jak kolejki, karuzele czy rezerwat smoków z ruchomymi figurami. Park zapewnia także ogród doświadczeń i różnorodne przedstawienia na świeżym powietrzu, w tym spektakle iluzji.

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami

Małopolska, region o bogatym potencjale turystycznym, oferuje różnorodne atrakcje dla każdego. Naszą wiosenną propozycją jest "Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami" - szlak składający się z 19 agroturystycznych gospodarstw specjalizujących się w uprawie i wykorzystaniu ziół. W tych malowniczo położonych gospodarstwach, turyści mogą korzystać z zabiegów odnowy biologicznej, jak relaksujące kąpiele ziołowe czy aromaterapia, uczestniczyć w warsztatach rękodzieła artystycznego, dowiedzieć się więcej o zbieraniu i suszeniu ziół, a także uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Dodatkowo, gospodarstwa oferują różnorodną kuchnię regionalną oraz atrakcyjne lokalizacje, które pozwalają cieszyć się spokojem i bliskością natury.

Magiczne Ogrody Rodzinne - Park Tematyczny Janowiec

Wiosną warto odwiedzić Magiczne Ogrody Rodzinne w województwie lubelskim - pierwszy w Polsce rodzinny park tematyczny oparty na oryginalnych historiach i bohaterach. Park podzielony jest na kilkanaście tematycznych krain, pełnych różnorodnych atrakcji. Spacerując szerokimi alejami, otoczeni szumiącymi strumieniami, zielenią i barwnymi kwiatami, można spotkać animatorów oraz mówiące ruchome figury. Park oferuje place zabaw i urządzenia zachęcające do aktywności, idealne dla odwiedzających w każdym wieku, sprzyjając wspólnej zabawie i integracji.

Kaplica czaszek w Czermnej

Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju, usytuowana między dzwonnicą a kościołem św. Bartłomieja, wyróżnia się na tle innych obiektów sakralnych. Choć z zewnątrz prezentuje się jako typowa barokowa kaplica, jej wnętrze zdobi niezwykła dekoracja - ściany i sklepienie pokryte są około 3 tysiącami ciasno ułożonych ludzkich czaszek i kości, z dodatkowymi 20-30 tysiącami szczątków spoczywającymi w krypcie poniżej.

Kaplica, jedna z trzech takich w Europie, została zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku przez proboszcza parafii w Czermnej. Powstała z potrzeby godnego pochówku dla ogromnych ilości kości, odnalezionych obok kościoła, które najprawdopodobniej należały do ofiar wojen i epidemii chorób zakaźnych. Mimo klasycznego wystroju, elementy takie jak drewniane rzeźby aniołów z napisami "Powstańcie z martwych" i "Pójdźcie pod sąd" nadają wnętrzu przerażający charakter.

Kaplica czaszek w Kudowie-Zdroju.

Kanał Elbląski, czy rejs statkiem po trawie

Żaglówka sunąca po tafli wody to powszechny widok, ale łódź płynąca... po trawie to już rzadkość, którą można doświadczyć na Kanale Elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim. Ten imponujący kanał o długości 83 km łączy jeziora Ostróda i Zalew Wiślany, pokonując przy tym około 100-metrową różnicę wzniesień. Dzięki systemowi pięciu platform transportowych na szynach, napędzanych siłą wody, statki mogą łatwo i bez zamoczenia kadłubów przejść między jeziorami. Pomysłodawcą tego innowacyjnego rozwiązania był inżynier Georg Jacob Steenke, który przekonał do projektu ówczesnego władcę Prus, Fryderyka Wilhelma IV, który zainwestował w budowę niemal 80 ton złota.

Kanał Elbląski.

Gdanisko w Kwidzynie - największa latryna Europy

Gdanisko w Kwidzynie, największa latryna w Europie zaimponuje swoimi monumentalnymi rozmiarami i majestatyczną lokalizacją nad fosą zamkową. Ta gotycka wieża sanitarno-ustępowa, o wysokości 25 metrów i szerokości 8,75 metra, znajduje się 55 metrów od zachodniego skrzydła krzyżackiego zamku, oferując spektakularne widoki na dolinę Wisły.

Chociaż powody tak znacznej odległości wieży od głównych części zamku nie są do końca jasne, mogą świadczyć o krzyżackim dbaniu o higienę. Niegdyś służąca jako ubikacja, po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, wieża została przekształcona w więzienie. Spacer po długim, chłodnym ganku "za potrzebą" z pewnością nie należał do najprzyjemniejszych doświadczeń.

