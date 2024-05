Nowe atrakcje w Polsce: Co zwiedzić w województwie świętokrzyskim?

Województwo świętokrzyskie. Atrakcje turystyczne

Województwo świętokrzyskie jest jednym z najbardziej urokliwych regionów w Polsce. Powiedzieć, że są tu piękne góry, wspaniałe legendy, to jakby nic nie powiedzieć. Zobaczymy tu zamek w Chęcinach, duży skansen w Tokarni, jaskinię Raj, Łysica, Łysą Górę z gołoborzami i Świętym Krzyżem. Nieco oddalając się na wschód od widocznych gór (widocznych, ponieważ w wielu miejscach pomimo wypłaszczonego terenu pod ziemią układ skał jest dalej "górski") trafiamy do Opatowa, w pobliżu którego znajduje się zamek Krzyżtopór, a przy samej granicy województwa znajdziemy Sandomierz. A to tylko te bardziej znane miejsca, typu "trzeba zobaczyć".

Choć Góry Świętokrzyskie są nieco mniej popularne niż Karkonosze czy Tatry i często na szlakach jest nieco spokojniej, to wielu turystów wybiera właśnie ten region na urlop lub weekendowy odpoczynek. Jeśli planujesz w tym roku odwiedzić województwo świętokrzyskie, to koniecznie zobacz, co nowego możesz tu zobaczyć.

Co zwiedzić w Hucie Szklanej: Świętokrzyska Zagroda Kultury "Harmonia"

Jak wyglądała XIX- i XX-wieczna świętokrzyska wieś? Tego dowiesz się w czterech naszpikowanych technologią salach wystawowych, które odwzorowują pory roku, zwyczaje i prace na wsi. To może być prawdziwa gratka dla mieszczuchów, którzy oprócz zobaczenia, będą podobno mogli nawet poczuć jej zapachy. Niewątpliwym atutem jest położenie u stóp Świętego Krzyża przy Osadzie Średniowiecznej. Oficjalne otwarcie było 20 kwietnia.

Co zwiedzić w Bodzentynie: Ruiny zamku po renowacji

Już w tym roku ma się zakończyć renowacja Zamku Biskupów Krakowskich w Bodzentynie. W jej trakcie miały zostać zabezpieczone mury zabytku oraz utworzenie części edukacyjnej i wystawienniczej. Trzeba przyznać, że projekt jest dość oryginalny, przez co jednych zachwyca, inni są nastawieni sceptycznie. Może warto się tam wybrać i przekonać się samemu.

Pod koniec kwietnia miał się zakończyć pierwszy etap. Choć obiekt będzie można zobaczyć z zewnątrz, nie będzie udostępniony zwiedzającym. Na to będzie trzeba jeszcze trochę zaczekać

Co zwiedzić w Solu-Zdroju: Tężnia solankowa i Park Zdrojowy

Solec-Zdrój to niewielkie, zaciszne uzdrowisko. Dzięki obecności zalewu i terenom leśnym można aktywnie spędzić czas, a dostępność leczniczych wód siarkowych dodatkowo pomoże w leczeniu schorzeń narządów ruchu, schorzeniach reumatycznych oraz ortopedyczno-urazowych. Leczy się tu również nerwobóle, choroby skóry, układu krążenia, oddechowego czy nerwice.

W ramach rewitalizacji miasta wykonano ogólnodostępny Park Zdrojowy (poprzedni, z którego korzystano, był prywatny, co wiązało się z wieloma ograniczeniami) a w nim tężnię solankową.

Co zwiedzić w Kielcach: Całoroczne lodowisko

Planujesz odwiedzić w tym roku stolicę województwa świętokrzyskiego? Kilka kilometrów za miastem we wsi Strawczyn pod koniec 2023 roku uruchomiono całoroczne lodowisko wraz z boiskiem do siatkówki, parkiem linowym i siłownią w plenerze. Choć z wielu obiektów będą korzystać mieszkańcy gminy, to wybranie się na łyżwy, kiedy na zewnątrz temperatura przekroczy 30 st. C, wydaje się bardzo przyjemną alternatywą.

Co zwiedzić w Chęcinach: Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej

Chęciny kojarzymy głównie z zamkiem, który kilka lat temu przeszedł renowację, dzięki czemu zwiedza się go jeszcze przyjemniej. Teraz miasto zyska jeszcze jedną atrakcję. W zabytkowej synagodze gmina utworzyła Centrum Kultury Żydowskiej, które jest miejscem wystaw, konferencji i edukacji promującym dialog międzykulturowy. Jego otwarcie odbyło się 29 lutego 2024 roku.

Co zwiedzić w Ćmielowie: Najbardziej oryginalny rynek w Polsce

Ćmielów jest znany w Polsce i na świecie z produkcji porcelany. Podczas przebudowy miejskiego rynku twórcy wykorzystali ten miejscowy "skarb" tworząc ławki i fontannę w kształcie porcelanowej zastawy. Ale nie byle jakiej, tylko inspirowanej kolekcją Empire zaprojektowanej specjalnie na zamówienie prezydenta Ignacego Mościckiego w latach 1933-1934 i dostarczonej do siedziby na Zamku Królewskim. Ta słynna kolekcja jest także oficjalną zastawą w Belwederze w Warszawie, znajduje się również w Watykanie. Rynek został oddany we wrześniu 2023 roku.

Co zwiedzić w Kazimierzy Wielkiej: Po zwiedzaniu historycznych miejsc można popływać

Kazimierza Wielka i jej okolice znane są z megalitycznych grobowców w Słonowicach, wazy z Bronocic, na której uwieczniono najstarszy na świecie odwzorowany pojazd kołowy, a także grodzisko w Stradowie.

Po zobaczeniu tych miejsc można się zrelaksować w otwartych w grudniu 2023 roku basenach mineralnych, a dokładnie w siarczkowym basenie termalnym, który jest otwarty przez cały rok.

Co zwiedzić w Szydłowie: Muzeum Śliwki

Jeśli zapytalibyście geologa, z czego znany jest świętokrzyski Szydłowiec, bez wahania odpowiedziałby, że z piaskowca, który wykorzystuje się w budownictwie, a jeśli znajdziemy odpowiednio dobry kawałek, można sobie wziąć na pamiątkę do... ostrzenia noży w kuchni.

No, chyba że jest do tego miłośnikiem śliwki w czekoladzie, to od razu pokierowałby was do Muzeum Śliwki. Manufaktury Śliwki w Czekoladzie. Tamtejsze sady są jednymi z najstarszych w Polsce. Wieloletnie doświadczenie i kultura sprawiły, ze owoc ten stał się symbolem Szydłowa.

Co zwiedzić w Staszkowie: Żywe muzeum bombki

Tęsknisz za Świętami Bożego Narodzenia, prezentami czy kolędowaniem? Cóż, jeśli w środku lata zaczniesz ubierać choinkę, to w najlepszym przypadku spotkasz się z dużą dozą zdziwienia innych. Ale za to śmiało możesz zrobić swoją bombkę.

