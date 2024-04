Województwo pomorskie. Atrakcje turystyczne

Województwo pomorskie jest niezwykle zróżnicowanych regionem. Obecność morza, półwysep, do tego liczne jeziora i wzgórza morenowe. Do tego zachwycająca kultura, historia regionu i związane z nią zabytki. Nadmorski region przyciąga rzesze turystów, dlatego co rusz powstają dla nich także nowe atrakcje i udogodnienia pozwalające całymi rodzinami spędzić urlop.

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie nowych oraz wyremontowanych atrakcji, które mają przyjąć turystów w 2024 r.

Co zwiedzić w Gdańsku: Brama Żuraw

Gdański Żuraw, a precyzyjniej Brama Żuraw jest jednym z symboli miasta i najpopularniejszych zabytków odwiedzanych przez turystów. Jednak widać było upływ czasu, a i rozwiązania techniczne zastosowane połowie XX wieku wewnątrz wymagały "aktualizacji" do dzisiejszych standardów. Po trzyletnim remoncie (największym od momentu odbudowy po zniszczeniach spowodowanych przez II wojnę światową) zostanie otwarty już 30 kwietnia.

Co zwiedzić w Gdańsku: Twierdza Wisłoujście

Pod koniec kwietnia planowane jest otwarcie Twierdzy Wisłoujście, która po trzyletnim remoncie znów przyjmie turystów.



Zdjęcie Twierdza Wisłoujście widok z drona. W centrum biała wieża, na zewnątrz ceglane kamieniczki, dziedziniec oraz 4 bastiony. / Muzeum Gdańska / materiały prasowe

Odwiedzający będą mogli zobaczyć odnowioną wieżę, wieniec, pomieszczenia kamieniczek oficerskich oraz plenerową ścieżkę zwiedzania. Niestety nie wszystkie atrakcje będą udostępnione zwiedzającym. Jedna z części zostanie otwarta parę dni później, 1 maja, czyli po zakończeniu okresu ochronnego nietoperzy i pozostanie czynna do września. Inne ze względu na trwający remont pozostaną zamknięte. W takim trybie muzeum będzie funkcjonowało jeszcze przez parę lat.



Co zwiedzić w Gdyni: Akwarium Gdyńskie

Nietypowy gatunek meduz, wyjątkowe skorupiaki wraz z pozostałą florą i fauną mórz zimnych (zimnej części Oceanu Atlantyckiego, z uwzględnieniem Morza Północnego, Cieśnin Duńskich i Bałtyku), a to wszystko pod poziomem wody. Dosłownie, ponieważ w ramach remontu Akwarium Gdyńskiego przekształcono dotychczasowe piwnice w przestrzeń użytkową.

Nowa ekspozycja to 12 zbiorników o łącznej kubaturze 450 tys. litrów, w której docelowo zamieszka 1,3 tys. nowych organizmów. Ekspozycja "Morza Zimne" otwarta jest od 20 kwietnia 2024 r.

Co zwiedzić w Trójmieście: Park rozrywki Majaland

Tematyczne strefy zabawy, rollercoastery, park wodny czy karuzele wewnątrz i tańczące fontanny, wodny plac zabaw i zewnętrzny plac zabaw. To wszystko będzie czekało na mieszkańców Trójmiasta i okolicznych miejscowości, a także przyjeżdżających tu turystów w Majalandzie.

Choć administracyjnie położony jest w Gdańsku, to zlokalizowano go w najmłodszej dzielnicy Gdańska - Osowej, oddalonej kilka kilometrów od linii brzegowe. Sam Majaland ulokowany jest około 5 km na zachód w linii prostej od Parku Oliwskiego i 9 km od molo w Brzeźnie. Lokalizacja przy trasie S6 i węźle Gdańsk Owczarnia sprawi, że praktycznie z każdego zakątka Trójmiasta będzie tam łatwo dojechać. Otwarcie planowane jest na czerwiec 2024 r.

Co zwiedzić w Łebie: Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa

Zdjęcie Projekt Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Sala wystawowa. / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodoweg/plus3architekci / materiały prasowe

W Łebie powstaje nowe Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa. To interaktywne centrum, którego zadaniem będzie popularyzowanie nauki i kultury związanej z morzem. Zobaczycie tam łodzie z czasów wikingów, wraz z ówczesną sztuką szkutniczą, wyeksponowane wraki i obiekty zbadane i wydobyte w czasie podwodnych badań archeologicznych. Przedstawione będą zagadnienia związane z rybołówstwem morskim takie jak fauna i flora Morza Bałtyckiego, porty rybackie czy rybacy i ich kultura, a także z ratownictwem morskim. Dużą atrakcją może być 25-metrowy stalowy kuter, który już znajduje się w budynku. Otwarcie planowane jest na 2024 r.



