Spis treści: 01 Majówka 2024 a urlop

02 Tania majówka 2024 za granicą

03 Majówka 2024 - gdzie jest ciepło?

04 Gdzie lecieć na majówkę - miasta i kraje

Majówka 2024 a urlop

Do tegorocznej majówki nie pozostało wiele czasu, dlatego wszelkie plany urlopowe warto dopinać już teraz. Tym bardziej że nadchodzący weekend majowy pozwoli nam naprawdę długo odpocząć. 1 maja to środa, 3 maja przypada w piątek - to oznacza, że biorąc zaledwie 3 dni urlopu możemy cieszyć się wolnym przez 9 nieprzerwanych dni. W ten sposób wiosenne wakacje zaczniemy jeszcze 27 kwietnia. Wolne wystarczy wziąć w poniedziałek i wtorek (29-30.04) i w czwartek (02.05).

Brzmi jak świetny czas na zagraniczny wypad? Zdecydowanie tak. Majówka za granicą to świetna okazja na zobaczenie ciekawych miejsc poza sezonem turystycznym. Co ważne, w wielu z proponowanych miejsc będzie ciepło i przyjemnie. Majówka na plaży? To możliwe.

Tania majówka 2024 za granicą

Gdzie tanio polecieć na majówkę? Tak naprawdę mając do dyspozycji aż 9 dni wolnego, tegoroczna majówka może okazać się idealną okazją nawet do dłuższego wypadu. Nie musimy nawet ograniczać się do Europy. W odległości kilkugodzinnego lotu znajdziemy wiele miejsc, w których spędzimy świetny i aktywny czas - lub znajdziemy błogi odpoczynek. Na pierwszy ogień wybierzemy miejsca, w których można wskoczyć do basenu lub morza.

Majówka 2024 - gdzie jest ciepło?

Majówka w Egipcie - czy warto?

Jeżeli interesuje was majówka all inclusive, to świetnym wyborem z pewnością będzie Egipt. Niezależnie od wybranego kurortu możemy liczyć na przyjemne temperatury, bardzo ciepłą wodę i hotelowe baseny, dzięki którym na wyciągnięcie ręki będziemy mieć wodny relaks. Na początku maja temperatura w egipskich kurortach może dochodzić do nawet 30 stopni Celsjusza - to wystarczająco, aby się wygrzać i nie za wiele, jeżeli ktoś nie lubi skrajnych upałów.

Majówka w Egipcie nie musi wiązać się jedynie z leżeniem na plaży czy nad basenem. Korzystając z ofert rodzimych biur podróży możemy załapać się na ciekawe wycieczki fakultatywne. Chętni zobaczą piramidy, Kair, a może i wybiorą się na nurkowanie w rafie koralowej - opcji jest wiele, a wszystko to z zapewnionym lotem i wyżywieniem w hotelu.

Zdjęcie Sfinks i Piramida Cheopsa w Gizie / 123RF/PICSEL

Jak polecieć do Egiptu na majówkę? Chcąc samemu zorganizować wyjazd, możemy polecieć z Warszawy do Kairu bezpośrednio. Wygodniejszą opcją będą oferty biur podróży. Polecimy wówczas z jednego z polskich miast bezpośrednio do kurortu. W cenie wycieczki mamy transport, nocleg i wyżywienie (często all inclusive).

Grecja na majówkę to zawsze dobry wybór

O ile Egipt wiąże się najczęściej z wyborem oferty biura podróży, to do Grecji często latamy na własną rękę. Nic dziwnego, w końcu z polskich lotnisk możemy tanio polecieć na Kretę, Korfu czy do Aten. Pogoda w Grecji w maju nie jest taka, jak w Egipcie - mowa przecież o europejskim kraju. Na Krecie wskazania termometrów będą oscylować między 18 a 24 stopni Celsjusza, w Atenach nieco mniej. Uparci i tak znajdą drogę do plaży.

Należy pamiętać, że Grecja ma do zaoferowania znacznie więcej, niż tylko wodny relaks. To tysiące lat bogatej historii, której pozostałości do dziś cieszą oko miłośników historii i milionów turystów. Maj to jeszcze nie sezon właściwy. Jest to zatem idealna pora, aby w spokoju odwiedzić Akropol w Atenach czy wiele innych, równie ciekawych miejsc, które ten kraj ma do zaoferowania.

Zdjęcie Jakie dokumenty należy posiadać przy wjeździe do Grecji? / 123RF/PICSEL

Jak polecieć do Grecji na majówkę? Opcje są dwie - albo wyjazd na własną rękę, albo z biurem podróży. Ceny biletów nieco wzrosły, dlatego niedroga oferta z biurem będzie dobrym wyborem - w cenie lotu mamy bagaż i nocleg, a na miejscu można np. wynająć auto.

Jeżeli śródziemnomorski klimat to jest to, czego szukacie w majówkę, to być może dobrą alternatywą dla Grecji będzie Cypr. Loty do Pafos znajdziemy bez trudu, a na miejscu czekać nas będzie nieco wyższa temperatura. Idealnie, aby móc w majówkę popluskać się w basenie w hotelu.

Majówka w Turcji

Niewątpliwą zaletą Turcji jest to, że oferty wyjazdów wakacyjnych tam są tanie, jest ich sporo i do wyboru mamy masę hoteli. Podczas majówki pogoda będzie przyjemna i bez zbędnych upałów. To idealna okazja, aby spróbować lokalnej kuchni i skorzystać z niezliczonych atrakcji turystycznych. Coś dla fanów aktywnego wypoczynku? Jasne, możemy wybrać się na rafting. Zadowoleni będą też amatorzy pieszych wycieczek czy fani zabytków sprzed setek, a nawet i tysięcy lat.

Podobnie jak w przypadku Egiptu, tak i tym razem nasze poszukiwania wyjazdów do Turcji na majówkę warto rozpocząć od przeglądania ofert biur podróży. Chociaż do otwarcia właściwego sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, to i tak znajdziemy kilka lotów z różnych lotnisk w Polsce. A dla miłośników samodzielnej organizacji dobrym wyborem będzie największe miasto tego kraju. Jak dolecieć do Stambułu? Możemy to zrobić z Krakowa i Warszawy.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jak polecieć do Turcji na majówkę? Z Polski nie znajdziemy bezpośrednich lotów do Bodrum i wielu popularnych kurortów. Podobnie jak w przypadku Egiptu, dobrą opcją jest oferta biura podróży.

Czy warto jechać do Chorwacji na majówkę?

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych wyborów wśród Polaków. Ale czy warto tam jechać w maju? Nie mam co do tego wątpliwości. Pogoda w Chorwacji podczas majówki może nie zaszczyci nas upałami, ale będzie dość stabilna i pozwoli nam poczuć wiosnę w pełni - a nawet jej cieplejszy wymiar, dzięki któremu bez trudu wejdziemy do morza. To bardzo różnorodny kraj, który nie jest jednak aż tak rozległy. Możemy dostać się tam samolotem z Polski, lub po prostu przyjechać samochodem.

A auto na miejscu może się przydać, np. w celu odwiedzenia parku narodowego Jezior Plitwickich czy Dubrownika. Nie zapominajmy też o kuchni! Nie zabraknie tam owoców morza, ryb i grillowanych mięs. Cóż, głodni z Chorwacji nie wyjdziecie.

Zdjęcie Chorwacja / 123RF/PICSEL

Jak polecieć do Chorwacji na majówkę? Ryanair i Wizzair mają w swojej ofercie wiele połączeń z polskich lotnisk m.in. do Dubrownika czy Zadaru.

Gdzie lecieć na majówkę - miasta i kraje

Udana majówka to nie tylko plaża i basen. Możemy przecież wybrać na cel podróży ciekawe miasto lub region jakiegoś kraju, gdzie znajdziemy wiele ciekawych rzeczy do odwiedzenia. Pierwszą propozycją wyjazdu na majówkę (niekoniecznie nad morze) jest Hiszpania. Kraj ten utożsamiamy z wakacjami, a przecież łagodny klimat pozwala go odwiedzać przez cały rok. Zwłaszcza, gdy z Polski możemy polecieć do wielu tamtejszych miast.

Do wyboru mamy Walencję, Madryt, Alicante i nie tylko. Jest również Barcelona, jedno z niezaprzeczalnie najważniejszych miast europejskiej turystyki z ogromną liczbą zabytków, atrakcyjnych parków, restauracji i barów.

Zdjęcie Sagrada Familia od ponad 100 lat jest w budowie / 123RF/PICSEL

Co jeszcze zobaczyć w Hiszpanii poza Barceloną? Oto kilka propozycji:

Madryt - stolica Hiszpanii, Madryt, jest pełen życia przez całą dobę. Możesz odwiedzić słynne muzea, takie jak Muzeum Prado i Muzeum Reina Sofia, spacerować po Parku Retiro, spróbować autentycznych hiszpańskich przysmaków w lokalnych restauracjach oraz poczuć puls miasta na Placu Puerta del Sol.

- stolica Hiszpanii, Madryt, jest pełen życia przez całą dobę. Możesz odwiedzić słynne muzea, takie jak Muzeum Prado i Muzeum Reina Sofia, spacerować po Parku Retiro, spróbować autentycznych hiszpańskich przysmaków w lokalnych restauracjach oraz poczuć puls miasta na Placu Puerta del Sol. Sewilla - miasto o bogatej historii i dziedzictwie kulturowym. Możesz zwiedzać piękne mozaiki pałacu Alcázar, spacerować po wąskich uliczkach dzielnicy Santa Cruz, podziwiać gotycką katedrę i wziąć udział w tradycyjnym flamenco.

- miasto o bogatej historii i dziedzictwie kulturowym. Możesz zwiedzać piękne mozaiki pałacu Alcázar, spacerować po wąskich uliczkach dzielnicy Santa Cruz, podziwiać gotycką katedrę i wziąć udział w tradycyjnym flamenco. Walencja - miasto znane z futurystycznej architektury, wspaniałych plaż i pysznej kuchni. Możesz odwiedzić Miasto Sztuki i Nauki, degustować oryginalne paelle w lokalnych restauracjach i odpocząć na plaży Playa de la Malvarrosa.

A co powiecie na mniej oczywisty kierunek na majówkę 2024? Mam na myśli 3 kraje, które są dość blisko Polski, mają plaże (choć z plażowania nie słyną), nie cieszą się zbyt dużą popularnością, a mimo tego mają naprawdę wiele do zaoferowania - choć są małe. To oczywiście kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Lotów nie ma tam aż tak wiele, choć jakieś zawsze da się znaleźć, choćby z Warszawy.

Litwa na majówkę, do tego Łotwa i Estonia - co warto zobaczyć?

Litwa - stolica kraju, czyli Wilno oferuje dokładne spojrzenie na Litwinów, ich kulturę i kuchnię. Niedaleko miasta znajdziemy warty zobaczenia Zamek Trakai, a godna uwagi jest też Klajpeda, czyli największy port tego kraju.

stolica kraju, czyli Wilno oferuje dokładne spojrzenie na Litwinów, ich kulturę i kuchnię. Niedaleko miasta znajdziemy warty zobaczenia Zamek Trakai, a godna uwagi jest też Klajpeda, czyli największy port tego kraju. Łotwa - świetnym i nieoczywistym sposobem na majówkę będzie odwiedzenie parku narodowego Gauja, jak i spędzenie czasu w stolicy kraju, czyli Rydze. Warto również wybrać się do Latgale - to region na wschodzie Łotwy z unikalną kulturą i tradycjami, gdzie można zobaczyć wiele cerkwi prawosławnych oraz piękne jeziora i lasy.

świetnym i nieoczywistym sposobem na majówkę będzie odwiedzenie parku narodowego Gauja, jak i spędzenie czasu w stolicy kraju, czyli Rydze. Warto również wybrać się do - to region na wschodzie Łotwy z unikalną kulturą i tradycjami, gdzie można zobaczyć wiele cerkwi prawosławnych oraz piękne jeziora i lasy. Estonia - dla wielu jest to tajemniczy kraj, choć znajdziemy w nim po prostu świetne rzeczy. Dość nietypowy język, wybitnie urokliwe średniowieczne miasto (Tallin, czyli stolica), a także Park Narodowy Lahemaa (Lahemaa Rahvuspark): Największy park narodowy Estonii, charakteryzujący się różnorodnymi ekosystemami, wodospadami i ścieżkami do pieszych wędrówek.

To gdzie planujecie się wybrać?