Amerykańskie siły specjalne pracują nad nową wersją pocisku AGM-114 Hellfire, wyposażoną w głowicę bojową, której wybuch można ukierunkować w zależności od rodzaju celu. Nowy wariant, nazwany Selectable Precision Effects Articulated (SPEAR), ma być początkowo wykorzystywany przez bezzałogowce MQ-9 Reaper oraz samoloty wsparcia AC-130J Ghostrider należące do Sił Powietrznych USA. Dzięki tej innowacji operatorzy będą mogli decydować, czy eksplozja ma być skierowana do przodu, czy rozchodzić się promieniście wokół celu.

Głowica SPEAR została zaprojektowana jako dwumodalna, co oznacza, że użytkownik może wybrać tryb eksplozji: skierowany do przodu lub promieniowy. Pozwala to na dostosowanie efektu rażenia do konkretnego celu, co zwiększa elastyczność użycia pocisku. Nowy wariant Hellfire ma być zintegrowany zarówno z platformami AC-130, jak i MQ-9. Szczegóły techniczne dotyczące danych technicznych głowicy nie zostały ujawnione, nie wiadomo też, czy elementy wewnątrz pocisku fizycznie się przemieszczają podczas zmiany trybu.