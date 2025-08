Rosyjskie wojska obronne miały ogromnego pecha. Ukraińcy poinformowali właśnie o eksplozji potężnego systemu obrony powietrznej S-400 , który został rozlokowany w pobliżu miasta Rostow nad Donem w celu ochrony tamtejszych baz wojskowych. Miasto to od początku wojny jest hubem logistycznym dla rosyjskiej armii. Na co dzień zaopatruje Donbas i linę frontu na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego.

Można na nim zobaczyć chmury dymu unoszące się nad wyrzutnią. Ukraińscy eksperci wojskowi nie mają wątpliwości, że sama wyrzutnia już nie będzie nadawała się do działań wojennych, a jest wielce prawdopodobne, że uszkodzeniu mogły ulec również pozostałe elementy zestawu S-400 , który w sumie kosztuje ponad miliard dolarów. Chociaż Kreml nie ujawnił, czy zginęła załoga obsługująca wyrzutnię, to eksperci są przekonani, że w takich okolicznościach musiało to mieć miejsce.

Oprócz strat finansowych dla rosyjskiej armii, to wydarzenie ma również znaczenie dla obronności regionu. Bez sprawnego systemu obrony, Ukraińcy będą mogli teraz o wiele swobodniej wysyłać drony kamikadze na rosyjskie obiekty wojskowe i je próbować niszczyć. W okolicach Rostowa znajdują się strategiczne zakłady składowania pocisków i dronów, a także instalacje przeznaczone do składowania ropy naftowej.

System S-400 Triumf to rosyjski, zaawansowany system rakietowy przeznaczony do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dalekiego zasięgu. Został opracowany przez koncern Ałmaz-Antiej i wprowadzony do służby w rosyjskiej armii w 2007 roku jako następca systemu S-300. S-400 jest zdolny do wykrywania, śledzenia i zwalczania różnorodnych celów powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce, drony, pociski manewrujące oraz balistyczne. System może razić cele oddalone nawet o 400 kilometrów i znajdujące się na wysokości do 30 kilometrów, a jednocześnie śledzić kilkadziesiąt obiektów i zwalczać je za pomocą kilku typów rakiet.