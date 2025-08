Spotify znowu podnosi ceny subskrypcji Premium. Ile zapłacimy w Polsce?

Spotify zaczęło informować klientów na wybranych rynkach o planowanych podwyżkach. Dostają oni maile z informacją o wzroście cen subskrypcji Premium , co nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Skąd taka decyzja? Firma wyjaśniła to w krótkim wpisie na oficjalnym blogu.

Jeśli udamy się na polską stronę z cennikiem Spotify Premium, to nie znajdziemy tam zmian. W przypadku planu indywidualnego nadal jest to kwota 23,99 złotych/miesiąc , która obowiązuje od ostatniej podwyżki . To oznacza jedno. W Polsce cena na razie pozostaje po staremu i nas zmiany nie obejmują.

Co nie zmienia faktu, że w kraju za jakiś czas również mogą zostać zaserwowane podwyżki. O ile? Na rynkach zachodnioeuropejskich cenę zwiększono o 1 euro, czyli około 4 złote. Jednak w naszym kraju subskrypcja (po przewalutowaniu z euro) jest o około połowę tańsza, bo Szwedzi dostosowali ją do naszego rynku. Jeśli podwyżka z czasem się pojawi, to pewnie wyniesie 2 złote i będzie to kwota 25,99 złotych/miesiąc. Na razie jednak nie ma oficjalnych informacji na ten temat, co warto mieć na uwadze.