Spis treści: 01 Spotify - król streamingu muzyki?

02 YouTube Music - najlepsza alternatywa dla Spotify?

03 Tidal. Czy to najlepsza aplikacja do słuchania muzyki?

04 Apple Music - zaskakująco dobra oferta

05 Deezer, czyli klasyka gatunku

Spotify - król streamingu muzyki?

Spotify to obecnie zdecydowanie najpopularniejsza aplikacja do streamingu muzyki na świecie. Jest popularna w Polsce i nie tylko, oferując dostęp do bardzo rozbudowanej biblioteki muzyki, ale nie tylko - znajdziemy tam również m.in. podcasty. Dla wielu osób to pierwszy i najbardziej oczywisty wybór, jeżeli chodzi o strumieniowe przesyłanie muzyki na telefon czy inne urządzenia z dostępem do internetu.

Ile kosztuje Spotify? Standardowy abonament dla 1 osoby to koszt 23,99 zł miesięcznie, ale dostępny jest również plan darmowy i z reklamami. Taniej wychodzi pakiet dla studenta, bo po weryfikacji miesięczny koszt wynosi zaledwie 12,99 zł. Możemy zaoszczędzić również poprzez korzystanie z planu rodzinnego, który dla 6 osób kosztuje łącznie 37,99 zł.

Spotify - cechy i najważniejsze informacje:

Cena: wersja darmowa (z reklamami), standard za 23,99 zł, pakiet duo za 30,99 zł i rodzina dla 6 os. za 37,99 zł

wersja darmowa (z reklamami), standard za 23,99 zł, pakiet duo za 30,99 zł i rodzina dla 6 os. za 37,99 zł Wersja próbna: tak, na 1 miesiąc

tak, na 1 miesiąc Dostępne na: smartfony, komputery, samochody, konsole do gier, odtwarzacze muzyki

smartfony, komputery, samochody, konsole do gier, odtwarzacze muzyki Słuchanie offline: tak

tak Jakość dźwięku: 320 kbp/s

YouTube Music - najlepsza alternatywa dla Spotify?

YouTube Music regularnie zdobywa nowych użytkowników i bezsprzecznie jest jedną z najciekawszych aplikacji do słuchania muzyki na rynku. To ogromna baza utworów i połączenie z serwisem wideo sprawia, że propozycja YouTube jest naprawdę atrakcyjna. Warto zaznaczyć, że w ramach abonamentu mamy również dostęp do YouTube Premium, czyli odtwarzania filmów bez reklam i na zablokowanym ekranie. Pod względem finansowym opcja ta zwyczajnie się opłaca.



YouTube Music - cechy i najważniejsze informacje:

Cena: wersja darmowa, standard za 25,99 zł, dla studenta 14,99 zł, rodzina (5 osób) za 46,99 zł

wersja darmowa, standard za 25,99 zł, dla studenta 14,99 zł, rodzina (5 osób) za 46,99 zł Wersja próbna: tak, na 1 miesiąc

tak, na 1 miesiąc Dostępne na: smartfony, komputery, konsole do gier

smartfony, komputery, konsole do gier Słuchanie offline: tak

tak Jakość dźwięku: 256 kb/s

Tidal. Czy to najlepsza aplikacja do słuchania muzyki?

Tidal może nie jest tak popularny jak Spotify, ale ma pewną ogromną przewagę nad swoją konkurencją. Ta aplikacja do muzyki pozwoli słuchać nam studyjnej jakości w ramach podstawowego pakietu. Jeżeli zależy wam na muzyce w najwyższej jakości (format FLAC), to właśnie ta aplikacja będzie idealnym wyborem. Może i nie ma dostępu do bezpłatnej wersji próbnej, ale to nie powinno stanowić większego problemu.

Co ciekawe, wcześniej najwyższy pakiet kosztował niespełna 40 zł, ale od kwietnia tego roku stawki de facto uległy zmniejszeniu.



Tidal - cechy i najważniejsze informacje:



Cena: 21,99 zł

21,99 zł Wersja próbna: nie

nie Dostępne na: smartfony, komputery,

smartfony, komputery, Słuchanie offline: tak

tak Jakość dźwięku: 1411 kb/s

Apple Music - zaskakująco dobra oferta

Produkty Apple kojarzą nam się z wysoką jakością i (niestety) jeszcze wyższą ceną. Apple Music jest w tym wypadku wyjątkiem, bo to świetna aplikacja do słuchania muzyki, która wcale nie kosztuje dużo. Można śmiało powiedziec, że oferta amerykańskiego giganta jest bardzo konkurencyjna. Oferowana jakość dźwięku jest świetna, a dodatkowo niektóre piosenki oferowane są w bezstratnym formacie. Na Apple Music możemy zaoszczędzić np. dobierając usługi w ramach pakietu Apple One.

Apple Music - cechy i najważniejsze informacje:



Cena: 21,99 zł

21,99 zł Wersja próbna: tak

tak Dostępne na: smartfony, komputery, konsole, samochód, wybrane urządzenia (np. głośniki)

smartfony, komputery, konsole, samochód, wybrane urządzenia (np. głośniki) Słuchanie offline: tak

tak Jakość dźwięku: do 192 kHz

Deezer, czyli klasyka gatunku

Deezer pozwoli nam na słuchanie muzyki w wysokiej jakości HiFi w ramach podstawowego pakietu, który kosztuje niespełna 24 złote. To dobra oferta zwłaszcza, gdy dodamy do tego bardzo dużą bibliotekę utworów. Obecnie możemy przetestować aplikację przez tydzień, a także skorzystać z bardziej opłacalnych pakietów - na przykład dla rodziny lub studenta.

Deezer - cechy i najważniejsze informacje:



Cena: 23,99 zł, dostępna jest też wersja darmowa, pakiet rodzinny 39,99 zł, dla studenta -50%

23,99 zł, dostępna jest też wersja darmowa, pakiet rodzinny 39,99 zł, dla studenta -50% Wersja próbna: tak (na 7 dni)

tak (na 7 dni) Dostępne na: smartfony, komputery, telewizory, konsole, głośniki

smartfony, komputery, telewizory, konsole, głośniki Słuchanie offline: tak

tak Jakość dźwięku: 1411 kb/s

