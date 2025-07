W 1986 roku sonda Voyager 2 przeleciała obok Urana i opuściła Układ Słoneczny, kierując się w przestrzeń międzygwiezdną. Właśnie ten lot dał nam wiedzę na temat siódmej planety od Słońca - wykazał, że Uran nie emituje znaczącego ciepła wewnętrznego. Okazuje się jednak, że to nie do końca prawda.

Naukowcy odkryli, że Uran emituje własne ciepło wewnętrzne - nawet więcej niż otrzymuje od Słońca. To całkowicie przeczy obserwacjom Voyagera 2. Badacze pod przewodnictwem Xinyue Wang z Uniwersytetu w Houston przeanalizowali dziesięciolecia odczytów z sond kosmicznych i modeli komputerowych. Ustalili w ten sposób, że Uran emituje o 12,5 proc. więcej ciepła wewnętrznego, niż otrzymuje od Słońca. Wciąż jest to niewiele w porównaniu do innych planet, które emitują o 100 proc. więcej ciepła, np. Jowisz, Saturn czy Neptun.