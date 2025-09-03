Nowa trasa LOT. Stavanger i kraina fiordów w siatce przewoźnika

Tomasz Wróblewski

Aktualizacja

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie nowego, całorocznego połączenia do Stavanger. Pierwszy rejs z Warszawy został zaplanowany na 24 listopada 2025 roku. Linie będą operowały na tej trasie cztery razy w tygodniu. Na miejscu czeka sporo atrakcji. Oprócz zwiedzania miasta, klif Preikestolen, Lysefjord czy Kjeragbolten.

Narodowy przewoźnik uruchamia bezpośrednie połączenie do norweskiego Stavanger.

W inauguracyjny rejs z Warszawy Polskie Linie Lotnicze LOT zabiorą pasażerów 24 listopada.

Loty o numerze LO489 do Stavanger będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10.

Rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25.

Połączenie będzie obsługiwane samolotami Boeing 737 MAX 8, a czas lotu na tej trasie wyniesie około 2 godziny.

Połączenie Warszawa – Stavanger to siódma trasa, którą uruchomiliśmy w tym roku. Miasto nie tylko uznawane jest za bramę do fiordów, przyciągających turystów z całego świata, lecz także za jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego w Europie. 
podkreśla Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT

Stavanger i norweska kraina fiordów

Stavanger położone jest na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, w okręgu Rogaland. To ważny ośrodek kulturalny, biznesowy i turystyczny.

Miasto ma historyczną starówkę i wyjątkowy klimat ośrodka portowego. Na szczególną uwagę zasługuje dzielnica Gamle Stavanger, czyli Stare Miasto. Kolorowe, drewniane domki zachwycają klimatem dawnej Norwegii, a wąskie brukowane uliczki prowadzą do butikowych galerii sztuki, kawiarni i restauracji oferujących lokalne specjały.

Słynna półka skalna Preikestolen nad błękitnym fiordem, otoczona stromymi klifami, z rozległym widokiem na wodę i góry w tle skąpane w promieniach słońca.
Klif Preikestolen, wznoszący się 604 metry nad taflą Lysefjordu.Yuriy Brykaylomateriały prasowe

Jednocześnie miasto stanowi doskonały punkt startowy do odkrywania spektakularnych krajobrazów regionu Rogaland, w tym jednych z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Norwegii - fiordów.

To tutaj jest ikoniczny klif Preikestolen, wznoszący się 604 metry nad taflą Lysefjordu. To jeden z najsłynniejszych punktów widokowych na świecie i prawdziwy symbol Norwegii.

Z kolei sam Lysefjord to w wolnym tłumaczeniu "jasny fiord" i odnosi się do jasnych skał granitowych. Rozciąga się na ponad 40 kilometrów, a rejs po jego wodach to wyjątkowe przeżycie.

Wrażeń dostarczy też wędrówka na Kjerag - górujący nad Lysefjordem masyw skalny, którego ściany wznoszą się na wysokość ponad tysiąca metrów. To właśnie tutaj znajduje się słynny Kjeragbolten - ogromny głaz zaklinowany pomiędzy dwiema skałami, zawieszony ponad przepaścią.

Rogaland to jednak nie tylko kraina gór i fiordów, ale także nadmorskie pejzaże o zupełnie innym charakterze. Plaża Sola, położona w pobliżu Stavanger, uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Norwegii. Latem przyciąga miłośników sportów wodnych i spacerowiczów, zimą - urzeka spokojem.

Podróż do Stavanger to także smaki Norwegii. Odbywający się tu corocznie festiwal Gladmat przyciąga smakoszy z całego świata.

