Nowa trasa LOT. Stavanger i kraina fiordów w siatce przewoźnika
Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie nowego, całorocznego połączenia do Stavanger. Pierwszy rejs z Warszawy został zaplanowany na 24 listopada 2025 roku. Linie będą operowały na tej trasie cztery razy w tygodniu. Na miejscu czeka sporo atrakcji. Oprócz zwiedzania miasta, klif Preikestolen, Lysefjord czy Kjeragbolten.
Narodowy przewoźnik uruchamia bezpośrednie połączenie do norweskiego Stavanger.
W inauguracyjny rejs z Warszawy Polskie Linie Lotnicze LOT zabiorą pasażerów 24 listopada.
Loty o numerze LO489 do Stavanger będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10.
Rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25.
Połączenie będzie obsługiwane samolotami Boeing 737 MAX 8, a czas lotu na tej trasie wyniesie około 2 godziny.
Połączenie Warszawa – Stavanger to siódma trasa, którą uruchomiliśmy w tym roku. Miasto nie tylko uznawane jest za bramę do fiordów, przyciągających turystów z całego świata, lecz także za jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego w Europie.
Stavanger i norweska kraina fiordów
Stavanger położone jest na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, w okręgu Rogaland. To ważny ośrodek kulturalny, biznesowy i turystyczny.
Miasto ma historyczną starówkę i wyjątkowy klimat ośrodka portowego. Na szczególną uwagę zasługuje dzielnica Gamle Stavanger, czyli Stare Miasto. Kolorowe, drewniane domki zachwycają klimatem dawnej Norwegii, a wąskie brukowane uliczki prowadzą do butikowych galerii sztuki, kawiarni i restauracji oferujących lokalne specjały.
Jednocześnie miasto stanowi doskonały punkt startowy do odkrywania spektakularnych krajobrazów regionu Rogaland, w tym jednych z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Norwegii - fiordów.
To tutaj jest ikoniczny klif Preikestolen, wznoszący się 604 metry nad taflą Lysefjordu. To jeden z najsłynniejszych punktów widokowych na świecie i prawdziwy symbol Norwegii.
Z kolei sam Lysefjord to w wolnym tłumaczeniu "jasny fiord" i odnosi się do jasnych skał granitowych. Rozciąga się na ponad 40 kilometrów, a rejs po jego wodach to wyjątkowe przeżycie.
Wrażeń dostarczy też wędrówka na Kjerag - górujący nad Lysefjordem masyw skalny, którego ściany wznoszą się na wysokość ponad tysiąca metrów. To właśnie tutaj znajduje się słynny Kjeragbolten - ogromny głaz zaklinowany pomiędzy dwiema skałami, zawieszony ponad przepaścią.
Rogaland to jednak nie tylko kraina gór i fiordów, ale także nadmorskie pejzaże o zupełnie innym charakterze. Plaża Sola, położona w pobliżu Stavanger, uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Norwegii. Latem przyciąga miłośników sportów wodnych i spacerowiczów, zimą - urzeka spokojem.
Podróż do Stavanger to także smaki Norwegii. Odbywający się tu corocznie festiwal Gladmat przyciąga smakoszy z całego świata.