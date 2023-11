Spis treści: 01 Nowe loty z Wrocławia

02 Rozkład lotów rośnie

03 Co nowego na zimę?

Nowe loty z Wrocławia

Lotnisko we Wrocławiu zyska nowe połączenia. Wszystko za sprawą wejścia do portu lotniczego nowych linii lotniczych. Już od 2024 roku pasażerowie będą mogli skorzystać z oferty lotów linii lotniczych Norwegian.

W siatce połączeń pojawią się loty do dwóch europejskich stolic. Nowe trasy są reklamowane jako możliwość zobaczenia Skandynawii, bo do oferty dodano loty z Wrocławia do Kopenhagi w Danii i Oslo w Norwegii. Połączenie do stolicy Danii zostanie zainaugurowane w kwietniu przyszłego roku, a nieco dłużej poczekamy na Oslo, które wystartuje w czerwcu.

Reklama

Rozkład lotów rośnie

O ile dopiero co weszliśmy w zimowy rozkład jazdy to widać, że port lotniczy we Wrocławiu opracowuje siatkę połączeń na przyszłe lato. Jak konkretnie będą wyglądały nowe połączenia z północną Europą?

Kopenhaga z Wrocławia to trasa, która zostanie uruchomiona wcześniej. Loty będą odbywać się trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy oraz piątki. Bilet na pierwszy lot kupimy już za 145 zł:

Zdjęcie Norwegian z Wrocławia do Kopenhagi. / materiał zewnętrzny

A co z lotami do Oslo? Stolica Norwegii będzie dostępna dla pasażerów z Wrocławia od 20 czerwca. W tym wypadku lotów będzie nieco mniej, bo dwa tygodniowo - w poniedziałki i czwartki. Warto zauważyć, że trasa ta będzie konkurencyjna dla Ryanaira. Irlandzki przewoźnik lata z Wrocławia do lotniska Oslo-Sandefjord Torp, podczas gdy Norwegian poleci do Oslo-Gardermoen.

W tym wypadku koszt biletu na pierwszy lot zaczyna się od 178 zł:

Zdjęcie Norwegian z Wrocławia do Oslo. / materiał zewnętrzny

Co nowego na zimę?

Omawiane loty z Wrocławia z przewoźnikiem Norwegian dotyczą jednak okresu od kwietnia i czerwca przyszłego roku. A co z rozpoczynającą się zimą? Pasażerowie mają sporo kierunków do wyboru, a niektóre z nich to dopiero co dodane nowości.

Od końca października z Wrocławia można polecieć na przykład do Lizbony w Portugalii. Innym nowym połączeniem jest Agadir w Maroko. Obydwa loty są realizowane przez popularne w naszym kraju linie lotnicze Ryanair.