LOT uruchamia trasę na dwa miesiące. Zorza polarna w gratisie

Polskie Linie Lotnicze LOT rozszerzają zimową siatkę połączeń. Przez dwa miesiące pasażerowie będą mogli skorzystać z bezpośrednich połączeń do Rovaniemi - stolicy fińskiego regionu Laponii. To idealny kierunek dla wszystkich miłośników świątecznych atrakcji, amatorów podniebnych spektakli zorzy polarnej czy tych, którzy chcą skorzystać ze śnieżnego szaleństwa za kołem podbiegunowym.

Loty do Rovaniemy wystartują 27 listopada 2025 roku z częstotliwością dwóch rejsów w tygodniu - w każdy czwartek i niedzielę. Rejsy LO477 startować będą do Rovaniemi o godz. 11:35, z kolei rejsy LO478 w drogę powrotną wystartują o godz. 16:50.

Warto odwiedzić także samo centrum Rovaniemi. Choć zimą w tej części świata panuje noc polarna , miasto to tętni życiem i warto wstąpić do otwartych przy każdej ulicy kawiarni czy restauracji.

Z kolei wszystkie artystyczne dusze swoje kroki skierować powinny do Korundi House of Culture lub też Muzeum Sztuki Rovaniemi.

Laponia to z kolei prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych. Długie, śnieżne zimy i dzika przyroda tworzą idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Region oferuje setki kilometrów tras do narciarstwa biegowego - często oświetlonych i świetnie utrzymanych - oraz popularne ośrodki narciarskie, takie jak Levi czy Ylläs, idealne do zjazdów i snowboardu.