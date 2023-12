Nocleg u Świętego Mikołaja? Airbnb oferuje darmowy pobyt w Rovaniemi

Airbnb zaprasza szczęśliwą rodzinę, która będzie mogła spędzić trzy noce w domku Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Finlandii. Będą oni mogli doświadczyć magii Świąt w zimowej krainie czarów.

Oprócz samego pobytu wygrani będą mogli zdobyć doświadczenie na poczcie Świętego Mikołaja, która znajduje się niedaleko domku. Pomogą elfom w sortowaniu 30 tysięcy listów, które otrzymują każdego dnia.

Chcemy, aby było to magiczne i wciągające przeżycie dla rodziny poszukującej najlepszych wrażeń w okresie świąt Bożego Narodzenia. Goście nie tylko będą mogli spać w chatce Świętego Mikołaja, ale także rzucą okiem za kulisy oficjalnej poczty Świętego Mikołaja w najbardziej ruchliwym okresie w roku. Powiedziała Katja, "główny elf" poczty i gospodarz Airbnb.

Rodzina zatrzyma się w domku przyozdobionym tradycyjnymi lapońskimi dekoracjami, będzie jadła fińskie posiłki, a nawet przebierze się w stroje elfów.

- Pobyt w domku Świętego Mikołaja za kołem podbiegunowym, pośród magii Finlandii, to nie tylko wakacje, to podróż do serca świątecznej atmosfery - powiedziała Amanda Cupples, dyrektor generalna na Europę Północną w Airbnb. - Jesteśmy podekscytowani, że Wódz Elf zdecydował się udostępnić swoją przestrzeń na Airbnb i zaprosić rodzinę na ten wyjątkowy świąteczny pobyt, podczas którego pomoże ona w sortowaniu listów bożonarodzeniowych od dzieci z całego świata i weźmie udział w niezapomnianych przygodach, takich jak wycieczki na skuterach śnieżnych, północne obserwacje świateł i tradycyjnych saun - tworzenie wspomnień, które zostaną na całe życie.

Kto może wziąć udział w zabawie? Otwarcie rezerwacji już niedługo

Pobyt w domku Świętego Mikołaja jest bezpłatny, ale może nawet obejmować bezpłatny przelot z lotniska Heathrow. Niestety wszyscy mieszkający poza Wielką Brytanią będą musieli sami zadbać o transport do Rovaniemi.

Z atrakcji będzie mogła skorzystać jedna czteroosobowa rodzina (dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci w wieku 5-11 lat) w dniach 18-21 grudnia. Otwarcie rezerwacji nastąpi 11 grudnia o godzinie 11.00.