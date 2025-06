LOT wybrał nowy samolot. To Airbus A220

W poniedziałek na lotnisku Le Bourget w Paryżu rozpoczął się 55. Międzynarodowy Salon Lotniczy w Paryżu (Paris Air Show). Jest to największa tego typu impreza na świecie.

Właśnie tam został ogłoszony wynik przetargu na zakup nowej floty dla Polskich Linii Lotniczych LOT, co jeszcze w piątek zapowiadał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Samoloty rodziny Airbus A220, które zaczną dołączać do floty PLL LOT od 2027 roku, otwierają nam nowe możliwości rozwoju i wzrostu, które są filarami naszej strategii. Nowoczesne, oszczędne, zaprojektowane z myślą o komforcie naszych pasażerów samoloty pozwolą nam skutecznie konkurować na europejskim niebie i przygotować LOT do roli wiodącej linii lotniczej w Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

W konfiguracji dla PLL LOT Airbus A220 będzie wyposażony w wyprodukowane w Polsce komfortowe fotele Recaro z szeregiem dodatkowych udogodnień. To między innymi uchwyty na urządzenia mobilne, porty USB-C o mocy 60W dla każdego z pasażerów (do ładowania telefonów komórkowych czy laptopów) oraz wygodne uchwyty na kubki.

Duże schowki bagażowe w Airbusach A220 umożliwią łatwe przechowywanie większej liczby walizek kabinowych, co znacząco przyspieszy boarding, a szersza i wyższa kabina pasażerska, wyposażona w duże okna, zapewni pasażerom poczucie przestrzeni.

Każda, nawet dłuższa podróż na pokładzie A220 upłynie jeszcze szybciej, dzięki dostępowi do internetu Wi-Fi.

Airbus A220. Co to za samolot i ile ma miejsc?

Airbus A220 to dwusilnikowy wąskokadłubowy samolot pasażerski średniego zasięgu. Został zaprojektowany i pierwotnie zbudowany przez kanadyjskiego producenta Bombardier Aerospace. Wcześniej samolot był zresztą znany pod nazwą Bombardier CSeries, a po przejęciu jego producenta przez Airbusa, zyskał nową nazwę - A220.

Airbus A220-300 może pomieścić od 130 do 160 pasażerów.

Airbus A220-100 może pomieścić od 108 do 133 pasażerów,

A220-100 swój pierwszy lot odbył we wrześniu 2013 roku, a trzy lata później wszedł do służby u regularnego przewoźnika - Swiss.

A220-300 po raz pierwszy wzniósł się w powietrze w lutym 2015 roku, a blisko dwa lata później - w połowie grudnia 2016 roku - wszedł do służby w linii lotniczej airBaltic.