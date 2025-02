Rzeczywiste ceny sprzedaży samolotów są dobrze strzeżoną tajemnicą. Ani linie lotnicze, ani producenci nie ujawniają rzeczywistej wartości zamówienia. Jedno jest pewne. Prawie nikt nie płaci ceny katalogowej. Jednak ponieważ takie są publicznie dostępne, przyglądamy się cennikowi Airbusa. Cena najtańszego nowego Airbusa A220-100 zaczyna się od 81 milionów dolarów. Jest to niewyobrażalna kwota dla większości ludzi na świecie. Producent samolotów, przy większym zamówieniu może zaoferować kupującemu rabat… ale to nadal są dziesiątki milionów dolarów.

Samoloty z wąskimi kadłubami, których szerokość wynosi zwykle od 3 do 4 metrów, to najlepsze maszyny na krótkie i średnie dystanse. Napędzane dwoma motorami maszyny stanowią podstawę funkcjonowania tanich linii lotniczych. Zobacz, ile kosztuje wąskokadłubowy Airbus z dwoma silnikami .

Model A220 występuje w dwóch konfiguracjach: A220-100 oraz A220-300. Pierwsza wersja oferuje od 108 do 133 miejsc siedzących i jest to najtańszy samolot w ofercie producenta. Do zakupu Airbusa A220-100 wystarczy "jedynie" 81 mln $ (około 324 mln złotych).