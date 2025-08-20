Sławosz Uznański-Wiśniewski ruszy w "tour naukowy" po Polsce

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił z misji w kosmos kilka tygodni temu. Jeśli chcecie spotkać się z polskim astronautą, to wkrótce nadarzy się okazja. Rodak ruszy w "tour naukowy" i odwiedzi uczelnie w dużych miastach. Spotkania ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim będą odbywać się jesienią.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który odbył misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ta dobiegła końca w połowie lipca, kiedy to załoga Ax-4 wróciła z ISS na Ziemię. Już wkrótce będzie okazja do spotkań na żywo z "kosmicznym bohaterem".

Sławosz Uznański-Wiśniewski spotka się z polskimi studentami

Plany potwierdził minister edukacji Marcin Kulasek, który zapowiedział na platformie X, że Sławosz Uznański-Wiśniewski w nowym roku akademickim spotka się z polskimi studentami.

W nowym roku akademickim Sławosz rusza w trasę po Polsce. Będzie rozmawiać ze studentami, z Tobą. O tym, jak wygląda codzienne życie na orbicie, jak działa ciało w stanie nieważkości i jakie eksperymenty naukowe robi się w przestrzeni kosmicznej. Ale to nie tylko kosmiczne ciekawostki, to konkretne rzeczy, które mają wpływ na przyszłość polskiej nauki 
napisał minister edukacji Marcin Kulasek w platformie X.

Wydarzenie potwierdziła Polska Agencja Kosmiczna, która umieściła informacje na stronie poświęconej misji Ignis, w której udział brał Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Planujemy, że astronauta odwiedzi miasta wojewódzkie, gdzie spotka się ze studentami i uczniami 
czytamy w krótkim oświadczeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Szczegóły nie są na razie znane i mają zostać ujawnione w niedługim czasie. Wiemy, że Sławosz Uznański-Wiśniewski ma odwiedzić w ramach swojej "trasy" uczelnie w dużych miastach w Polsce. Studenci będą mogli wtedy spotkać się z astronautą na żywo i zadawać mu pytania.

Warto dodać, że o tym pomyśle w lipcu wspominał sam astronauta. Sławosz Uznański-Wiśniewski nadmienił to podczas spotkania z mediami, które odbyło się po jego przylocie do Polski. Harmonogram "tournée" zostanie udostępniony w niedługim czasie.

Polski astronauta odbył misję Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną pod koniec czerwca. Misja Ignis potrwała kilkanaście dni i polski astronauta spędził na ISS blisko trzy tygodnie. W połowie lipca załoga Ax-4 wróciła kapsułą Crew Dragon "Grace" na Ziemię i wylądowała na oceanie w pobliżu Kalifornii.

Misja Ignis zakończyła się ogromnym sukcesem. Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Kosmiczną wynika, że zrealizowano 100 proc. jej podstawowych celów. Podczas pobytu na ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził 13 eksperymentów naukowych przygotowanych przez polskie firmy i uczelnie. Ponadto odbyły się demonstracje popularnonaukowe oraz łączenia na żywo ze stacją z polskich miast. Lot astronauty kosztował podatników 65 mln euro, które to jednak należy traktować w roli inwestycji.

