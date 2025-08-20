Sławosz Uznański-Wiśniewski ruszy w "tour naukowy" po Polsce.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który odbył misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ta dobiegła końca w połowie lipca, kiedy to załoga Ax-4 wróciła z ISS na Ziemię. Już wkrótce będzie okazja do spotkań na żywo z "kosmicznym bohaterem".

Sławosz Uznański-Wiśniewski spotka się z polskimi studentami

Plany potwierdził minister edukacji Marcin Kulasek, który zapowiedział na platformie X, że Sławosz Uznański-Wiśniewski w nowym roku akademickim spotka się z polskimi studentami.

W nowym roku akademickim Sławosz rusza w trasę po Polsce. Będzie rozmawiać ze studentami, z Tobą. O tym, jak wygląda codzienne życie na orbicie, jak działa ciało w stanie nieważkości i jakie eksperymenty naukowe robi się w przestrzeni kosmicznej. Ale to nie tylko kosmiczne ciekawostki, to konkretne rzeczy, które mają wpływ na przyszłość polskiej nauki

Wydarzenie potwierdziła Polska Agencja Kosmiczna, która umieściła informacje na stronie poświęconej misji Ignis, w której udział brał Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Planujemy, że astronauta odwiedzi miasta wojewódzkie, gdzie spotka się ze studentami i uczniami

Szczegóły nie są na razie znane i mają zostać ujawnione w niedługim czasie. Wiemy, że Sławosz Uznański-Wiśniewski ma odwiedzić w ramach swojej "trasy" uczelnie w dużych miastach w Polsce. Studenci będą mogli wtedy spotkać się z astronautą na żywo i zadawać mu pytania.

Warto dodać, że o tym pomyśle w lipcu wspominał sam astronauta. Sławosz Uznański-Wiśniewski nadmienił to podczas spotkania z mediami, które odbyło się po jego przylocie do Polski. Harmonogram "tournée" zostanie udostępniony w niedługim czasie.

Polski astronauta odbył misję Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną pod koniec czerwca. Misja Ignis potrwała kilkanaście dni i polski astronauta spędził na ISS blisko trzy tygodnie. W połowie lipca załoga Ax-4 wróciła kapsułą Crew Dragon "Grace" na Ziemię i wylądowała na oceanie w pobliżu Kalifornii.

Misja Ignis zakończyła się ogromnym sukcesem. Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Kosmiczną wynika, że zrealizowano 100 proc. jej podstawowych celów. Podczas pobytu na ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził 13 eksperymentów naukowych przygotowanych przez polskie firmy i uczelnie. Ponadto odbyły się demonstracje popularnonaukowe oraz łączenia na żywo ze stacją z polskich miast. Lot astronauty kosztował podatników 65 mln euro, które to jednak należy traktować w roli inwestycji.

