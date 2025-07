Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Spotka się z Tuskiem

Sławosz Uznański-Wiśniewski w końcu wrócił do Polski, gdzie nie był od kilku miesięcy. Astronauta po powrocie z kosmosu, gdzie odbył misję Ignis, trafił do niemieckiej Kolonii. Tam w ośrodku ESA wracał do formy. Dziś po godzinie 11:00 Sławosz Uznański-Wiśniewski wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie odbędzie się konferencja. Ponadto o godzinie 16:30 polski astronauta będzie gościem Przemysława Białkowskiego w Polsat News w pierwszym wywiadzie po powrocie z kosmicznej misji.