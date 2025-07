Sławosz Uznański-Wiśniewski powrócił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Polski astronauta wylądował dziś w kapsule Crew Dragon "Grace" (wraz z pozostałym astronautami biorącymi udział w locie Ax-4) na oceanie przed południem czasu w Polsce. Rodak trafi do placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii, gdzie przejdzie badania i znajdzie się pod czujnym okiem specjalistów oraz lekarzy. Jak przebiegała misja Ignis?

Lot Polaka w kosmos był wielokrotnie przekładany. Mimo to Axiom Space się nie poddawało i ciągle szukanego dogodnego terminu startu. Rakieta Falcon 9 z kapsułą załogową Crew Dragon "Grace", którą polecieli członkowie misji Ax-4, została w końcu wystrzelona 25 czerwca nad ranem czasu w Polsce. Po kilku minutach astronauci byli już na orbicie okołoziemskiej (na wysokości niespełna 200 kilometrów).

Niedługo po starcie zostało nawiązane pierwsze połączenie z astronautami w kosmosie. To wtedy Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział słowa, które zapewne zapamiętało wielu z nas.

Drogie Polki i Polacy. Dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was, waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania

Załoga Ax-4 doleciała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w czwartek

Crew Dragon "Grace" z astronautami leciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną około 28 godzin . Dokowanie do modułu Harmony odbyło się o godzinie 12:31 czasu polskiego. Niespełna dwie godziny później Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz jego koledzy weszli na pokład ISS .

Kapsuła Crew Dragon "Grace" zadokowała do ISS po ponad dobie od startu. Axiom Space materiały prasowe

Tak rozpoczęła się właściwa część naukowa misji Ignis, czyli polskiej części Ax-4. Potrwała ona łącznie 17 dni , choć dwa z nich były w zasadzie wolne od prac. Ostatniego załoga przygotowywała się już do powrotu na Ziemię, a więc musiała spakować eksperymenty czy osobiste przedmioty.

Polska Agencja Kosmiczna przekazała w poniedziałek, że priorytetowe cele misji Ignis zostały zrealizowane w 100 proc . Natomiast w przypadku dodatkowych stan wykonania na 17. dzień to 27,5 proc.

W trakcie całej misji załoga Ax-4 przeznaczyła łącznie 132 godziny na realizację celów Europejskiej Agencji Kosmicznej, które w dużym stopniu związane były z polską misją Ignis. W połączeniu z czasem 73. Ekspedycji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej było to łącznie 145 godzin. W czasie pobytu na ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski poświęcił też około 5,5 godzin na realizację eksperymentów węgierskich i ponad 4 godziny poświęcono na cele Axiom Communications.

Była to część edukacyjna misji Ignis. W trakcie połączeń Sławosz Uznański-Wiśniewski wykonywał m.in. pokazy popularnonaukowe, które zgłosiły dzieci z polskich szkół. Polskiemu astronaucie przebywającemu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej można było również zadawać pytania.

W poniedziałek po godzinie 13:00 kapsuła załogowa Crew Dragon "Grace" z załogą Ax-4 odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i następnie zaczęła się od niej oddalać. Zostało to poprzedzone wejściem astronautów do środka oraz zamknięciem włazu statku, co nastąpiło po godzinie 11:00 czasu w Polsce.