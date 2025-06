Sławosz Uznański-Wiśniewski doleciał do ISS. Astronauci Ax-4 u celu

Kapsuła Crew Dragon C213 została wyniesiona w kosmos w środę nad ranem i po kilku minutach od startu astronauci znaleźli się na wysokości 200 kilometrów nad Ziemią . Następnie rozpoczęto szykowanie statku do drogi w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i nie był to krótki lot, bo trwał ponad 30 godzin !

Dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbyło się o godzinie 12:31 czasu w Polsce i zostało poprzedzone procesem podejścia kapsuły Crew Dragon do ISS. Pozwoliło to na powolne zbliżanie się statku do węzła cumowniczego. Astronauci nie musieli tego robić ręcznie, bo proces odbywa się autonomicznie.