Crew Dragon C213. Tym statkiem Sławosz Uznański-Wiśniewski leci na ISS

Sławosz Uznański-Wiśniewski to polski astronauta, który udaje się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czym poleci załoga misji Ax-4? Tym statkiem jest kapsuła załogowa Crew Dragon C213 opracowana przez firmę SpaceX. Co to za pojazd kosmiczny i czy leciał już wcześniej w kosmos?