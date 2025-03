Suni Williams i Butch Wilmore to astronauci NASA, których misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mocno przeciągnęła się w czasie . Dwójka przybyła na ISS kapsułą Starliner na początku czerwca i miała tam spędzić około dwóch tygodni. Niestety, rzeczywistość okazała się inna i zostali "uwięzieni" tam na długie miesiące.

Astronauci, którzy przybyli na ISS kapsułą Starliner, nie mogli wrócić nią na Ziemię. Statek opracowany przez Boeinga okazał się wadliwy i zdecydowano się go sprowadzić ( we wrześniu ) bez załogi. Suni Williams i Butch Wilmore zostali więc "uwięzieni" na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA zaczęła szukać sposobu na ich sprowadzenie.

Suni Williams i Butch Wilmore zostali wcieleni do załogi ekspedycji przebywającej na ISS, gdzie spędzili długie miesiące. NASA jednak od samego początku wyjaśniała, że są to doświadczeni astronauci i nie powinno stanowić to problemu.