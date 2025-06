Po co my w ogóle latamy w kosmos? Przecież to kosztuje ogromne pieniądze, a zwykły człowiek i tak nic z tego nie ma. Takie argumenty często można usłyszeć wśród sceptyków eksploracji kosmosu, ale warto wiedzieć, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Owszem, przemysł kosmiczny angażuje ogromne środki, ale jednocześnie wiele technologii rozwijanych w kosmosie lub wręcz z myślą o lotach kosmicznych, trafia później w nasze ręce.