"Ryzyko wynosi 20-30 proc." - POLSA w sprawie szans na start rakiety

Pierwotnie misja Axiom 4 miała wystartować pod koniec maja 2025 roku. Następnie przesunięto start na 8 czerwca, w kolejnych dniach zmieniono lot na 9 czerwca, później 10., a w poniedziałek poinformowano, że będzie to środa, 11 czerwca o godzinie 8:00 czasu lokalnego .

Axiom Space zapowiedziało specjalną konferencję w nocy z poniedziałku na wtorek. Tuż przed nią, przedstawicielka Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Aleksandra Bukała zorganizowała briefing dla przedstawicieli polskich mediów, które obecne są w USA. Tematem numer jeden jest oczywiście ryzyko związane z pogodą i to, czy misja wystartuje zgodnie z aktualnym planem.

Niestety warunki pogodowe są dość zmienne i to one doprowadziły do poniedziałkowej decyzji o przesunięciu startu na środę, 11 czerwca. Według przedstawicielki Polskiej Agencji Kosmicznej, data może ponownie zostać zmieniona, a kolejne okno startowe będzie miało miejsce w czwartek, przed 8 rano czasu lokalnego.