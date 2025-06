Polak leci w kosmos. Axiom Space ogłasza gotowość do startu.

Ax-4 to misja kosmiczna, na którą w Polsce czeka mnóstwo osób. Wszak w jej ramach na Międzynarodową Stację Kosmiczną leci Polak - Sławosz Uznański-Wiśniewski, który będzie drugim rodakiem w kosmosie i pierwszym na pokładzie ISS. Axiom Space, które podjęło się realizacji tego przedsięwzięcia, ogłosiło gotowość do startu na specjalnej konferencji Ax-4 Post-Launch Readiness Review Press Conference we wtorek (10.06), tuż po północy.

Misja Axiom Mission 4 gotowa na start

Axiom Mission 4 to złożone przedsięwzięcie. Podczas specjalnej konferencji organizator misji przekazał, że wszystkie systemy i załoga są gotowe do startu, który planowany jest obecnie na 11 czerwca o godzinie 14:00 czasu w Polsce.

Stronę techniczną misji powierzono firmie SpaceX. To ona dostarczyła kapsułę Crew Dragon C213 oraz rakietę Falcon 9, które zabiorą astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Statek dostarczono na Florydę, gdzie odbędzie się start, w zeszłym tygodniu.

W weekend odbyły się testy hardware przed lotem. SpaceX zatankowało Falcona 9 i przeprowadziło próby statyczne oraz szczelności. Ponadto sprawdzono systemy ratunkowe kapsuły Crew Dragon. To tak na wypadek, gdyby coś miało pójść nie tak. Dane telemetryczne wykazały, że po stronie SpaceX wszystko jest gotowe i firma dała wstępną zgodę na start.

Załoga Axiom Mission 4, która od kilkunastu dni przebywa na kwarantannie, również jest gotowa do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Po stronie Axiom Space również deklarowana jest gotowość do lotu.

Sławosz Uznański-Wiśniewski może lecieć na ISS

Polski astronauta to pierwszy rodak, który postawi stopę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sławosz Uznański-Wiśniewski został wybrany do misji na ISS latem 2023 r. Potem rozpoczął długie szkolenie, które odbywał także w placówkach NASA oraz SpaceX.

Start misji Axiom Mission 4 planowany jest na godzinę 14:00 czasu w Polsce. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to wtedy rakieta Falcon 9 oderwie się od stanowiska na Florydzie i wyniesie w kosmos kapsułę Crew Dragon z załogą Ax-4. Po kilku minutach dojdzie do separacji drugiego stopnia ze statkiem i członkowie Axiom Mission 4 znajdą się na orbicie okołoziemskiej. Później udadzą się na ISS.

"Rzeczywiście mamy opóźnienie, nie startujemy jutro, tylko pojutrze o godzinie 8 rano czasu lokalnego, czyli o godzinie 14:00 czasu polskiego. Opóźnienie wynika, tak jak niestety się obawialiśmy, z powodu pogody. Niestety wiatr w wyższych warstwach atmosfery, tam gdzie nastąpi odłączenie pierwszego i drugiego członu rakiety - te wiatry są zbyt silne i są poza tymi limitami bezpieczeństwa dla załogi, jak i dla tego członu, który będzie wracał, ponieważ ten człon będzie wracał nie na platformę na oceanie, tylko na pole startowe" - przekazała w poniedziałek Aleksandra Bukala z POLSA.

Organizatorzy wyjaśniają, jakie są warunki przed startem

Allen Flynt z Axiom Space powiedział, że przez ostatnie 10 miesięcy astronauci trenowali ze skupieniem i determinacją, a wczoraj zespół z powodzeniem wykonał dry run, czyli próbę "na sucho". Zespół weźmie udział w 60 badaniach naukowych nadzorowanych przez 31 krajów, a astronauci z Indii i Polski po raz pierwszy dotrą na ISS. Gdy dragon 5 dotrze na Stację, w sumie będzie tam 5 pojazdów i 11 członków załogi - powiedziała Dana Weigel z NASA. Agencja dostarczyła "framework" dla tej misji. "Nie możemy się doczekać pomyślnego startu" - mówi.

William Gerstenmaier ze SpaceX powiedział zaś, że firma rozwiązuje problemy z Falcon 9 i prace powinny zakończyć się dzisiaj. Rakieta będzie gotowa do startu. To pierwszy lot z tą kapsułą Dragon. Wprowadzono do niej zmiany, w tym w obszarze magazynu. Zapytano go także o komentarze Elona Muska z zeszłego tygodnia. Czy te ocenzurowane teraz komentarze wskazują, że SpaceX chce odejść od misji załogowych Axiom, czy też mają bardziej emocjonalny charakter? Przedstawiciel firmy odpowiedział wymijająco: "Jesteśmy bardzo zajęci i mamy wiele do zrobienia w kwestii misji załogowych i misji cargo we współpracy z NASA, więc na tym się teraz skupiamy. (...) Nie można też popadać w samozadowolenie, bo wtedy można popaść w problemy". Innymi słowy firma skupia się teraz na Ax-4, a na fanaberie Elona Muska przyjdzie czas później. W tym roku wyprodukowanych zostanie jeszcze 8 rakiet Falcon. "Więc mamy dużo zajęć i kontynuujemy prace" - dodał.

Jimmi Taeger, Launch Weather Officer z U.S. Space Force powiedział, że choć teraz wiatr jest mocny, to raczej nie powinien nasilić się w następnych dniach. Jeden z rozmówców zadał pytanie, jaki jest obecny poziom zaufania, że ta rakieta faktycznie występuje i w jakim konkretnym czasie, jakie jest okno możliwości dla tej misji, czy ona wystartuje do 15 czerwca, czy można to przekładać jeszcze dłużej.

Obecny plan na start to środa 11 czerwca o godz. 14:00 czasu amerykańskiego. Jeśli chodzi o załogę i sprzęt, to z tej perspektywy misja jest gotowa. "Czekamy na warunki atmosferyczne, a co do okienka startowego mamy to do 30 czerwca, a później Rosjanie mają zaplanowane operacje dokowania, więc będzie przerwa, później kolejna przerwa i potem w drugim tygodniu lipca znów otwiera się to okno, więc będzie więcej możliwości, żeby polecieć" - powiedzieli organizatorzy.

Dodają oni, że jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to mogą wystąpić opady na wybrzeżu i nad miejscem startowym, ale ryzyko, że będą niedopuszczalne warunki, jest dość niskie. Co do korytarza wznoszenia - wiatr jest dość silny, ale powinien się osłabić w nadchodzących dniach, powinno być lepiej w środę i czwartek. Mogą wystąpić burze, ale wszystko będzie obserwowane.

Kiedy usłyszymy o zatwierdzeniu kolejnej komercyjnej misji? "W tej chwili trwa proces uzgadniania co do prywatnych misji 5. i 6., być może jeden będzie w roku 2026, kolejny być może w 2027, ale te procesy planowania wciąż trwają, a z perspektywy Axiom, to będziemy też planowali przeprowadzenie tych misji 5. i 6., te wszystkie misje postrzegamy jako bardzo cenne i edukacyjne dla Axiom, przygotowujemy się do wysłania pierwszego modułu, planujemy to na rok 2027" - wyjaśniają organizatorzy.

