Kapsuła polskiego astronauty na miejscu startu. Poleci nią na ISS

Sławosz Uznański-Wiśniewski uda się na Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładzie kapsuły Crew Dragon C213. To nowy statek zbudowany przez SpaceX , który jeszcze nigdy wcześniej nie poleciał w kosmos . Jego wtorkowy lot będzie pierwszym .

SpaceX poinformowało w czwartek wieczorem czasu w Polsce, że Crew Dragon C213 został dostarczony do hangaru obok stanowiska startowego 39A na Florydzie, skąd załoga Ax-4 zostanie wystrzelona w kosmos. Firma udostępniła zdjęcie, na którym widać statek wraz z modułem serwisowym. Co dalej?

Kolejnym etapem przedsięwzięcia będzie integracja dostarczonej kapsuły załogowej z rakietą Falcon 9 . Wkrótce Crew Dragon zostanie umieszczony na jej szczycie i całość trafi na stanowisko startowe. Zanim jednak poleci w kosmos, to SpaceX przeprowadzi niezbędne testy.

Zintegrowana konstrukcja będzie jeszcze testowana. Odbędą się różne próby, które mają na celu sprawdzenie gotowości rakiety Falcon 9 z Crew Dragon do lotu w kosmos. Będą to m.in. testy statyczne oraz szczelności. Jest to konieczne, bo firma musi mieć pewność, że astronauci polecą na ISS bezpiecznie i nic im nie zagrozi.