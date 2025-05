Polak leci w kosmos. Czy Polska będzie miała swoje SpaceX?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak, który poleci w kosmos. Jego misja odbędzie się wkrótce, a tymczasem rozmawiamy o polskim sektorze kosmicznym z dr inż. Adamem Dąbrowskim z Astroniki. Co trzeba zrobić, abyśmy w Polsce mieli taki drugi SpaceX czy Axiom Space? Odpowiedź na to i wiele innych pytań poznacie w kolejnym odcinku naszego podcastu.