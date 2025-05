Misja Sławosza ze statusem "Go". Polak leci w kosmos

Miesiące przygotowań, szkoleń i treningów. Tak można pokrótce podsumować dotychczasowe działania obejmujące misję Axiom Mission 4, w której udział bierze Polak. Sławosz Uznański-Wiśniewski z trójką astronautów leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Axiom Space poinformowało o uzyskaniu statusu "Go". Co to oznacza?

Axiom Mission 4 uzyskuje przegląd gotowości do lotu

Axiom Space poinformowało w środę, że jego Ax-4 uzyskało status "Go". To oznacza, że zakończył się proces przeglądu gotowości przed lotem i misja ma zgodę na start.

Środowy PFR potwierdza, że wszystkie systemy i personel są gotowe do startu. Teraz rozpoczyna się wielkie odliczanie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniesie kapsułę Dragon z załogą misji Axiom Mission 4 w niedzielę 8 czerwca. Okienko startowe ma rozpocząć się o godzinie 15:11 czasu w Polsce.

Sławosz Uznański-Wiśniewski leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną

W ramach lotu Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną uda się czwórka astronautów. Wśród nich jest Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, który będzie drugim w historii rodakiem w kosmosie (po Mirosławie Hermaszewskim) i pierwszym polskim astronautą na ISS.

Załoga misji Axiom Mission 4. Axiom Space materiały prasowe

Wraz ze Sławoszem w kosmos lecą także dowódczyni misji Peggy Whitson, była astronautka NASA i dyrektor ds. lotów kosmicznych załogowych w Axiom Space, Shubhanshu Shukla z Indii pełniący rolę pilota oraz Tibor Kapu z Węgier jako drugi specjalista Ax-4. Załoga spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej maksymalnie dwa tygodnie. Potem astronauci wrócą na Ziemię.

Ax-4 to najbardziej złożona prywatna misja kosmiczna na ISS

Axiom Space w trakcie specjalnej konferencji, która odbyła się we wtorek, potwierdziło, że załoga Ax-4 ukończyła długie szkolenie w kwietniu i jest gotowa do lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Axiom Mission 4 to najbardziej złożona misja kosmiczna, której realizacji podjęła się prywatna firma z Houston. W jej trakcie zostanie przeprowadzonych około 60 różnych działań w warunkach mikrograwitacji.

Sam Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadzi na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 13 polskich eksperymentów. Dwa z nich już znajdują się na ISS, gdyż wysłano je wcześniej w ramach misji cargo i czekają na polskiego astronautę.

Dla Polski jest to ogromna szansa, która wniesie wielki wkład w przemysł czy naukę, co podkreślała w rozmowie z nami dr Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej pełniąca rolę szefa misji Ignis (polskiej części Ax-4). Jest to niepowtarzalna okazja, z której skorzysta cały naród.

