Axiom Mission 4. Prywatna misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną

- dowódczyni misji i była astronautka NASA, która latała w kosmos wahadłowcami oraz rosyjskimi Sojuzami. Kobieta ma 65 lat i obecnie jest dyrektorem lotów załogowych w firmie Axiom Space. Ax-4 to druga misja, której dowodzenie powierzono Whitson (brała udział w Ax-2 ). Astronautka swego czasu ustanowiła rekordy i jest bardzo doświadczoną specjalistką, która w kosmosie spędziła łącznie ponad 665 dni.

Tibor Kapu - specjalista misji i węgierski astronauta, który został wybrany do udziału w Axiom Mission 4 w maju 2024 r. Dla 35-letniego mężczyzny będzie to pierwszy lot w kosmos. W 2023 r. został wybrany do węgierskiego programu astronautów HUNOR.