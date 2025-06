Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w kosmos. Wraz z nim "Joy"

Sławosz Uznański-Wiśniewski przygotowuje się do misji Axiom Mission 4, która rozpocznie się we wtorek. Polski astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie spędzi kilkanaście dni. Wraz z załogą Ax-4 leci "Joy". Co to jest? To pluszowa zabawka, która odegra w misji istotną rolę.