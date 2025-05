Sławosz Uznański-Wiśniewski leci na ISS. Przeprowadzi unikalny eksperyment.

Yeast TardigradeGene to jeden z 13 eksperymentów , który został zatwierdzony przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach polskiej misji Ignis. To duże wyróżnienie, bo nadesłano kilkadziesiąt propozycji, ale nie wszystkie z nich Sławosz Uznański-Wiśniewski mógłby przeprowadzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niezbędna była selekcja.

Yeast TardigradeGene to wspólny wysiłek specjalistów z trzech polskich uczelni. Są to Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach . Opieką merytoryczną zajęła się prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, z którą mieliśmy okazję porozmawiać.

Faza przygotowywania eksperymentu do wysyłki na Międzynarodową Stację Kosmiczną rozpoczęła się już w zeszłym roku. Było to złożone zadanie, które potrwało kilka miesięcy. 26 maja ładunek wyruszył na miejsce startu misji Ax-4.

Pytania te są o tyle istotne, że podróże w przestrzeni kosmicznej to już rzeczywistość a nie marzenie (paraboliczne loty turystyczne, planowane załogowe misje na Księżyc i Marsa). Turyści i astronauci podczas takich podróży przebywać będą w warunkach odmiennych od tych, jakie panują na Ziemi. Będą musieli się zmierzyć na przykład z mikrograwitacją, hipergrawitacją, zmniejszonym polem magnetycznym czy wysokimi dawkami promieniowania jonizującego. Musimy więc poznać zagrożenia związane z pobytem człowieka w przestrzeni kosmicznej i umieć się przed nimi zabezpieczyć. Ponadto, powstanie stałych baz na Marsie będzie wymagało wytworzenia ekosystemu nadającego się do życia. Konieczne jest więc zrozumienie czy inne organizmy przetrwają i będą się rozmnażać w pozaziemskim środowisku.

Prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz: W kosmosie, jak również na Księżycu i na najbliższych planetach, trudno jest o żywność. Z powodu ogromnych odległości w porównaniu do tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni na Ziemi, korzystniej jest produkować żywność bezpośrednio na miejscu niż transportować ją z naszej planety. Na przykład, misja składająca się z sześciu członków załogi pozostająca na Marsie przez około 500 dni będzie potrzebowała w przybliżeniu 5 ton pożywienia plus kolejne 8-10 ton podczas międzyplanetarnych lotów i na wypadek trudnych do przewidzenia okoliczności. Transport i przechowywanie dużej ilości pożywienia to spore wyzwanie logistyczne, zwłaszcza że pożywienie musi być przechowywane w odpowiednich warunkach, aby nie uległo zepsuciu. Opracowanie systemu produkcji żywności poza Ziemią jest więc koniecznością.