Nowy gatunek niesporczaka jest jak superbohater. Naukowcy zaskoczeni

Niesporczaki to mikroskopijne potrafiące przetrwać w ekstremalnych warunkach, które byłyby nie do zniesienia dla większości organizmów. Mogą na przykład znosić ogromne dawki promieniowania, niemal 1000 razy wyższe niż poziom śmiertelny dla ludzi. Nowo odkryty gatunek niesporczaka rzuca zaś światło na to, jak te maleńkie stworzenia naprawiają uszkodzenia DNA powstające na skutek ekspozycji na wysokie dawki promieni gamma.

Niesporczaki jak superbohaterowie. Każdy chciałby mieć taką supermoc regeneracji /materiały prasowe