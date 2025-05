Siostrzana misja Ax-4. Odbędzie się w Polsce.

To najprawdopodobniej pierwsze takie przedsięwzięcie na świecie, gdzie te same procedury badawcze równolegle będą wdrażane zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi. Misja lustrzana odbędzie się w tym samym czasie, co lot Ax-4, ale z kilkudniowym opóźnieniem, abyśmy wiedzieli, co się dzieje na stacji i mogli odzwierciedlić dane warunki