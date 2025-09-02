W kierunku Ziemi leci kolejna spora asteroida. Obiekt o nazwie 2025 QDB ma wielkość autobusu lub niewielkiego samolotu. Do zbliżenia z naszą planetą dojdzie 3 września (w środę), kiedy to rozpędzona skała kosmiczna znajdzie się bliżej niż Księżyc. Co może się wydarzyć?

Asteroida 2025 QDB ma wielkość niewielkiego samolotu

2025 QDB to spora asteroida. Astronomowie na podstawie dotychczasowych obserwacji szacują wielkość tego obiektu na około 17-38 metrów. Dla porównania katastrofę tunguską wywołał meteoryt o średnicy około 50-60 metrów. Asteroida nie jest więc mała i w przypadku wejścia w atmosferę Ziemi mogłaby wyrządzić spore szkody.

Asteroida porusza się z dużą prędkością. Leci w kierunku Ziemi rozpędzona do około 45 tys. km/h. 30 sierpnia 2025 QDB udało się uchwycić ją na zdjęciu z wykorzystaniem The Virtual Telescope Project z odległości 3,9 mln km. W tym celu wykorzystano 17-calowy teleskop o nazwie Elena, a efekt końcowy widoczny jest na poniższym zdjęciu.

Asteroida 2025 QDB uchwycona przez The Virtual Telescope Project. Gianluca Masi, The Virtual Telescope Project materiały prasowe

300-sekundowa ekspozycja ukazuje wędrujące ciało niebieskie w postaci małej kropki. W zasadzie to na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić ją od bardziej odległych gwiazd.

Rozpędzona asteroida znajdzie się bliżej Ziemi niż Księżyc

Asteroida 2025 QDB przeleci w pobliżu naszej planety w środę przed godziną 17:00 czasu w Polsce i wtedy znajdzie się w odległości zaledwie 218 tys. km. To znacznie bliżej niż Księżyc, który znajduje się średnio 384,4 tys. km od Ziemi.

Tak bliska odległość przelotu sprawia, że obiekt został sklasyfikowany jako NEO (Near Earth Object), których do tej pory odkryto ponad 37 tys. 2025 QDB nie jest jednak asteroidą PHO, czyli stwarzającym potencjalne zagrożenie, bo dotyczy to ciał niebieskich o wielkości 140 metrów i większych.

Warto dodać, że przelot asteroidy będzie śledzony na żywo i transmisja będzie dostępna na kanale The Virtual Telescope Project. Start przewidziano na godzinę 1:00 w nocy z 2 na 3 września.

2025 QDB nie uderzy w Ziemię

Jeśli obawiacie się, że 2025 QDB może uderzyć w Ziemię, to szanse na to są w zasadzie zerowe. Co prawda asteroida znajdzie się bliżej niż Księżyc, ale jej trajektoria zakłada bezpieczny przelot w odległości ponad 200 tys. km. Potem ciało niebieskie zacznie oddalać się od naszej planety i poleci sobie dalej.

Warto dodać, że Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi działające przy Jet Propulsion Laboratory należącym do NASA uważa za wysoce nieprawdopodobne uderzenie asteroidy w Ziemię w ciągu najbliższych 100 lat, która mogłaby spowodować rozległe zniszczenia.

