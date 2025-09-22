Jak dowiadujemy się z nowego raportu południowokoreańskiego wywiadu, Rosja mogła przekazać Korei Północnej od dwóch do trzech modułów napędu jądrowego, które mogą posłużyć do budowy okrętów podwodnych, a nawet kompletny reaktor gotowy do instalacji w nowej jednostce.

Źródła rządowe w Seulu informują, że Korea Północna od 2023 roku konsekwentnie zabiegała w Moskwie o dostęp do technologii napędu jądrowego oraz nowoczesnych myśliwców. Początkowo Rosja miała odmawiać, jednak w bieżącym roku - jak podaje Korea JoongAng Daily - zmieniła stanowisko, zgadzając się na przekazanie części rozwiązań technologicznych w zamian za wsparcie w wojnie przeciwko Ukrainie.

Znaczenie strategiczne okrętów o napędzie jądrowym

Okręty podwodne wyposażone w napęd atomowy to jeden z najważniejszych elementów nowoczesnej floty wojennej. Dzięki zastosowaniu reaktora mogą pozostawać w zanurzeniu przez wiele miesięcy, a ich wykrycie przy użyciu standardowych sonarów i radarów jest niezwykle trudne.

Dla Korei Północnej pozyskanie takiej technologii oznaczałoby znaczące wzmocnienie potencjału odstraszania oraz możliwość prowadzenia działań rozpoznawczych i bojowych w bezpośredniej bliskości terytorium przeciwnika. Szczególne obawy dotyczą nie tylko Korei Południowej, ale również Stanów Zjednoczonych, które uznają rozwój północnokoreańskich zdolności morskich za potencjalne zagrożenie globalne.

Pjongjang prezentuje własne konstrukcje

8 marca państwowy dziennik Rodong Sinmun opublikował zdjęcia przywódcy Korei Północnej, Kim Dzong Una, wizytującego stocznię, gdzie prezentowany był rzekomo budowany okręt podwodny o napędzie atomowym, zdolny do przenoszenia pocisków strategicznych.

Dotychczas zakładano, że Pjongjang nie dysponuje możliwościami samodzielnej produkcji reaktora jądrowego, czyli kluczowego elementu takiej jednostki. Jeżeli informacje o rosyjskim wsparciu zostaną potwierdzone, będzie to oznaczało istotny przełom w zdolnościach północnokoreańskiej marynarki wojennej i znaczące wyzwanie dla równowagi militarnej w regionie Azji Wschodniej.

