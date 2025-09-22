Rosyjskie samoloty desantowe Be-12 pierwszy raz spadły z nieba

Ukraińcy pochwalili się kolejną udaną akcją, tym razem "Duchy" HUR, czyli specjalna jednostka Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, zlikwidowały dwa rosyjskie samoloty-amfibie Be-12 "Czajka" i uszkodziły wielozadaniowy śmigłowiec Mi-8. Ten pierwszy cel jest jednak zdecydowanie bardziej interesujący, bo mamy do czynienia z pierwszym w historii strąceniem tych maszyn.

Na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu dowódcy jednostki specjalnej HUR zestrzelili dwa rosyjskie samoloty desantowe zwalczania okrętów podwodnych Be-12 "Czajka". To pierwsza porażka Be-12 w historii - podkreśla służba wywiadowcza w oficjalnym komunikacie.

Be-12 "Czajka", czyli bolesna strata Rosji

Be-12 "Czajka" to dwusilnikowy turbośmigłowy samolot-amfibia opracowany przez biuro konstrukcyjne Berijewa jako następca przestarzałych Be-6, wprowadzając nowocześniejsze rozwiązania techniczne i bardziej ekonomiczne silniki. Z czasem doczekał się kilku wersji rozwojowych, tj. Be-12N do zwalczania okrętów podwodnych, Be-12PS do ratownictwa morskiego, Be-12T (trałowiec), Be-12P (wersja przeciwpożarowa), Be-12I (cywilna wersja badawcza) czy Be-12NCh (cywilna wersja transportowa).

W sieci można też znaleźć informacje o wersji oznaczonej Be-12SK, zmodyfikowanej w celu wykorzystania podwodnego ładunku jądrowego 5F48, czyli niekierowanej bomby spadochronowej.

Rozwiń

Be-12 "Czajka". Co to za samolot?

Pierwszy lot Be-12 odbył się 18 października 1960 roku, a publiczna prezentacja miała miejsce rok później w Moskwie. Produkcję seryjną prowadzono w zakładzie lotniczym w Taganrogu do 1972 roku, a z linii montażowych zjechały w sumie 143 egzemplarze. Samolot wykorzystywano głównie do patrolowania akwenów i wybrzeży, a wersje specjalistyczne służyły również w ratownictwie morskim, badaniach geologicznych czy gaszeniu pożarów lasów.

Jak dowiadujemy się z komunikatu HUR, strącone przez Ukrainę maszyny to wersje do zwalczania okrętów podwodnych, wyposażone w kosztowne systemy wykrywania i zwalczania okrętów. Strata tym bardziej bolesna, że według Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych rosyjskie lotnictwo morskie na początku 2023 roku miało na wyposażeniu zaledwie sześć samolotów desantowych Be-12PS.

Konstrukcja Be-12:

Skrzydła: w kształcie litery M, z lotkami i dwusekcyjnymi klapami; na końcach stałe pływaki dla stabilności na wodzie.

Napęd: dwa silniki turbośmigłowe AI-20D z czterołopatowymi śmigłami o zmiennym skoku, wspierane pomocniczym silnikiem AI-8 do rozruchu.

Podwozie: trójkołowe z kółkiem ogonowym, chowane w kadłubie.

Zapas paliwa: 9000 litrów, z możliwością instalacji dwóch dodatkowych zbiorników po 1800 litrów w kabinie ładunkowej.

Uzbrojenie: torpedy ZOP AT-1; rakieto-torpedy APR-2; bomby głębinowe PŁAB-250-120, PŁAB-50-65 lub miny;

Wyposażenie dodatkowe: system poszukiwawczo-celowniczy "Baku", radar "Inicjatywa-2B", magnetometr APM-60 "Orsza", boje radiohydroakustyczne, bomby sygnałowe i orientacyjne, a w wariancie ratowniczym kuter ratowniczy KAS-90.

