Te Samsungi dostaną aktualizację do Androida 16 i One UI 8. Lista telefonów

Android 16 i One UI 8 na Samsungach. Kiedy premiera?

Android 16 został wydany 10 czerwca 2025 i jako pierwsze otrzymały go telefony Google Pixel. Wersja stabilna nowego systemu nie trafiła jeszcze na starsze Samsungi w formie aktualizacji, niemniej jednak testy beta One UI 8 zostały otwarte już kilka miesięcy temu. Pod koniec maja zaczęły się one dla serii Galaxy S25, a w połowie sierpnia - także dla serii Galaxy S24.

Według zapowiedzi Samsung planuje zacząć udostępniać wersję stabilną aktualizacji One UI 8, opartą na Androidzie 16, już we wrześniu 2025. Nie wszystkie kwalifikujące się urządzenia otrzymają ją od razu. Koreański producent zacznie najpewniej od najnowszych modeli. Czego można się spodziewać? Na podstawie dotychczasowych informacji, w tym o dostępności wersji beta, powstała lista telefonów i tabletów Samsung Galaxy, które dostaną aktualizację One UI 8. Sprawdź, czy twoje urządzenie jest na liście.

Wersja stabilna One UI 8. Jakie telefony i tablety otrzymają aktualizację?

W oparciu o dostępność wersji beta One UI 8 oraz innych danych można spodziewać się, że aktualizacja trafi na poszczególne telefony i tablety Samsung Galaxy.

Telefony Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S25+ (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S25 Ultra (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S25 Edge (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S25 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S24+ (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S24 Ultra (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S24 FE (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S24 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S23+ (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S23 Ultra (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S23 FE (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S23 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy S22+ (możliwa)

Samsung Galaxy S22 Ultra (możliwa)

Samsung Galaxy S22 (możliwa)

Samsung Galaxy S21 FE (możliwa)

Telefony Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Fold 7 (już mają preinstalowany One UI 8)

Samsung Galaxy Z Flip 7 (już mają preinstalowany One UI 8)

Samsung Galaxy Z Fold 6 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Z Fold 5 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Z Fold 4 (możliwa)

Samsung Galaxy Z Flip 6 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Z Flip 5 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Z Flip 4 (możliwa)

Telefony Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy A73 (możliwa)

Samsung Galaxy A56 (możliwa)

Samsung Galaxy A55 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy A54 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy A36 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy A35 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy A33 (możliwa)

Samsung Galaxy A26 (możliwa)

Telefony Samsung Galaxy M

Samsung Galaxy M34 (możliwa)

Tablety Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro (znaleziony na Geekbench)

Samsung Galaxy Tab S10 (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Tab S10 FE (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Tab S10+ (potwierdzony dostęp w wersji beta)

Samsung Galaxy Tab S11 (spodziewana)

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (spodziewana)

Samsung Galaxy Tab S11+ (spodziewana)

Samsung Galaxy Tab S9 (możliwa)

Samsung Galaxy Tab S9 FE (możliwa)

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (możliwa)

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (możliwa)

Samsung Galaxy Tab S9+ (możliwa)

Najprawdopodobniej aktualizacja zostanie na początku (czyli we wrześniu 2025) wydana na najnowsze modele, takie jak Samsung Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra, a dopiero później na starsze generacje. Warto przypomnieć, że pierwszymi Samsungami z nową wersją systemu i nakładką są wydane 25 lipca tego roku Galaxy Z Fold 7 oraz Galaxy Z Flip 7, które debiutowały z preinstalowanym Androidem 16 i One UI 8.

