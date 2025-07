Samsung Galaxy Z Flip 7 i 7 FE oficjalnie. Znamy polskie ceny smartfonów.

"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku Polsat News

Samsung Galaxy Z Flip 7 i 7 FE to dwa tańsze składane smartfony, które zaprezentowano na Unpacked wraz z droższym telefonem Z Fold 7. Co oferują nowe modele i ile trzeba zapłacić za nie w Polsce?

Polskie ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 7 i 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 i 7 FE nie są tak drogie, jak ich większy "brat" Fold. Polskie ceny nowych telefonów widoczne są niżej.

Samsung Galaxy Z Flip 7 12 GB RAM + 256 GB na dane - 4999 złotych

Samsung Galaxy Z Flip 7 12 GB RAM + 512 GB na dane - 5499 złotych

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 8 GB RAM + 128 GB na dane - 4299 złotych

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 8 GB RAM + 256 GB na dane - 4499 złotych

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7. Samsung materiały prasowe

Pierwszy z telefonów ma trzy kolory obudowy. Drugi dwa. Warto dodać, że Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to pierwszy składany smartfon Koreańczyków, który w Polsce debiutuje w cenie poniżej 4,5 tys. złotych. Niedługo rozpocznie się przedsprzedaż telefonów. Kupując je do 24 lipca można liczyć na dwa razy większy rozmiar pamięci na dane w cenie niższego modelu. Natomiast przy zakupie do 13 lipca oferowany jest prezent w postaci słuchawek Buds 3 Pro (decyduje kolejność zgłoszeń).

Specyfikacja techniczna modeli Samsung Galaxy Z Flip 7 i 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 to składany smartfon, który wnosi różne udoskonalenia względem Flipa 6. Nowy telefon ma większe ekrany. Główny to 6,9-calowy Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+. Na pleckach umieszczono 4,1-calowy panel Super AMOLED-owy, który pokrywa niemal cały element złożonej obudowy. Procesor to autorski Exynos 2500.

Ponadto w telefonie umieszczono większą baterię. Jej pojemność zwiększono do 4300 mAh. To najwięcej w historii Flipów. Aparat fotograficzny ma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem oraz ultraszerokokątny współpracujący z czujnikiem 12 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 10 megapikseli.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ma dużo wspólnego z zeszłorocznym Flipem 6. Samsung materiały prasowe

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE to nowy członek w rodzinie tych telefonów, ale w rzeczywistości jest to odświeżony model Z Flip 6 z 2024 r. Specyfikacja techniczna jest bardzo podobna. Znajdziemy tu autorski procesor Exynos 2400, główny ekran o przekątnej 6,7 cala i dodatkowy o przekątnej 3,4 cala. Bateria ma pojemność 4000 mAh. W tym urządzeniu jest też mniej pamięci. Rozmiar RAM-u to 8 GB, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Aparat fotograficzny ma sensory 50 i 12 MP.

