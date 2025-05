Android 16 z One UI 8 w drodze na Samsunga

Android 16 "Baklava" jest testowany w wersji beta od stycznia 2025 roku, a ogólna dostępność ma nadejść przed końcem drugiego kwartału, czyli już za maksymalnie półtora miesiąca. Jak to tradycyjnie bywa, jako pierwsze aktualizację otrzymają telefony Google Pixel. Samsung, który jest poza tym najważniejszym graczem na arenie Androida, również ma priorytetowe dojście do aktualizacji i jego urządzenia zgarniają je jako kolejne.

Mimo że finalna wersja systemu Android 16 może zostać wydana już w czerwcu, to na jej dostępność użytkownicy Samsunga będą musieli poczekać - możliwe, że nawet do początku 2026 roku, choć prawdopodobna wydaje się już druga połowa 2025. Mamy już jednak pewność, że ona nadejdzie i trafi na całkiem sporą grupę urządzeń. W internecie pojawiła się dokładna rozpiska.

Jakie Samsungi dostaną aktualizację do Androida 16? Jest lista telefonów

Jeśli twój smartfon Galaxy został wypuszczony z Androidem 14 , to istnieje duża szansa, że załapiesz się także na Androida 16 z One UI 8. Dotyczy to wielu tańszych modeli. Jeśli twoje urządzenie jest ze średniej półki, to tym bardziej nie masz się o co martwić. Zatem które urządzenie Samsunga otrzymają Androida 16?

Smartfony Galaxy S:

Samsung Galaxy S22 Series

Samsung Galaxy S23 Series

Samsung Galaxy S24 Series

Samsung Galaxy S25 Series (oraz Edge)

Smartfony Galaxy Z Fold oraz Flip:

Samsung Galaxy Z Fold 4 oraz Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 5 oraz Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 6 oraz Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7 (preinstalowany)

Smartfony Galaxy S FE:

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S24 FE

Smartfony Galaxy A:

Samsung Galaxy A33, A53 oraz A73

Samsung Galaxy A14, A24, A34 oraz A54

Samsung Galaxy A15, A25, A35 oraz A55

Samsung Galaxy A06, A16

Samsung Galaxy A26, A36 oraz A56

Tablety Galaxy Tab:

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ oraz Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ oraz Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+ oraz Tab S10 Ultra

Powyższa lista nie jest ostateczna i może jeszcze ulec zmianie. Nie podał jej oficjalnie Samsung. Skąd więc wiadomo, że jest wiarygodna? Wynika to bezpośrednio z obietnicy Samsunga, który zobowiązuje się do wspierania urządzeń przez określony czas.

Oznacza to aktualizacje oprogramowania - w tym kolejne wersje Androida - dostarczane przez 4-7 lat w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Stąd też brak na liście np. S21 Series.

Czego się spodziewać po aktualizacji One UI 8?

One UI 8 będzie raczej niewielką aktualizacją, z pewnością nie na miarę One UI 7 . Jej zadaniem będzie oszlifowanie już istniejących funkcji wprowadzonych w poprzedniej wersji. Umożliwi ona np. korzystanie z funkcji "Now Brief" i nagrywanie wideo w formacie Log na starszych urządzeniach. W menu Quick Share zostanie wprowadzony podział na sekcje wysyłanej i odbieranej zawartości. Pojawią się też drobne zmiany wizualne w interfejsie niektórych aplikacji, takich jak Galeria. Może też zostać nieco upiększona aplikacja pogodowa Samsunga. Nic rewolucyjnego.

Pierwsza wersja beta pojawiła się na serwerach kilka dni temu (ok. 8 maja 2025). Prawdopodobnie stanie się dostępna jeszcze w tym miesiącu, ale otrzymają ją tylko "wybrane urządzenia na ograniczonej liczbie rynków". Szersza dostępność One UI 8 ma nadejść w czerwcu. Co ciekawe, wspomniane nowości były już testowane w połowie kwietnia, a producent wyraźnie zaznaczał, że jest to One UI w wersji 8.0, choć mógł to być de facto One UI 7.1.

One UI 8 może zadebiutować w lipcu na smartfonach Galaxy Z Fold i Flip 7, na których ma być preinstalowany.

