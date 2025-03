Kolejne sekrety Androida 16 ujawnione. Co nowego w Beta 3?

Android 16 jest intensywnie rozwijany w fazie beta

Druga wersja beta Androida 16 z lutego wprowadziła wiele wyczekiwanych zmian, w tym nowe kontrolki aparatu dla zewnętrznych aplikacji i obsługę trybu UltraHDR dla obrazów w formacie HEIC. Aktualizacja wymusza też w aplikacjach układ "edge-to-edge". Oznacza to, że aplikacje muszą rozciągać się do wszystkich krawędzi ekranu, co usuwa czarne paski pod gestem nawigacji i paskami stanu. Producent wycofał też możliwość ograniczania orientacji ekranu i zmiany rozmiaru aplikacji na dużych wyświetlaczach (nie dotyczy to jednak gier).

Android 16 w wersji beta otrzymał już m.in. obsługę Live Updates, czyli nowej klasy powiadomień z szybkim podglądem wydarzeń i aktywności, a także wsparcie dla kodeka APV (Advanced Professional Video, profil APV 422-10), który umożliwia nagrywanie wideo w lepszej jakości.

Trzecia wersja zapoznawcza wprowadza więcej zmian kierowanych do użytkownika. Android 16 Beta 3 osiągnął status "Platform Stability" ("stabilności platformowej"), który sygnalizuje, że wszystkie interfejsy programistyczne API oraz zachowania dotyczące aplikacji zostały ukończone i "zablokowane". To zielone światło dla deweloperów aplikacji, którzy mogą zacząć je aktualizować, by uzyskać zgodność z Androidem 16 oraz korzystać z jego najnowszych API.

Co nowego w Androidzie 16 Beta 3? Lista zmian

Twórcy systemu poinformowali o kilku nowościach. Jedna z nich dotyczy transmisji audio. Urządzenia Pixel 9 z Androidem 16 Beta wspierają teraz transmisję dźwięku Auracast z kompatybilnymi aparatami słuchowymi Bluetooth LE Audio. Ma to zapewnić większą dostępność technologii audio. Auracast umożliwia zgodnym aparatom słuchowym i słuchawkom dousznym otrzymywanie bezpośrednich strumieni audio z placówek publicznych, takich jak lotniska, sale koncertowe czy klasy szkolne.

Ułatwienia dostępu nie ominęły też warstwy wizualnej. Użytkownicy ze słabszym wzrokiem mają często obniżoną wrażliwość na kontrast, co utrudnia odróżnianie obiektów od tła. Aby im pomóc, Android 16 Beta 3 wprowadza obrys tekstu, zastępując tekst o wysokim kontraście. Po włączeniu tej funkcji wokół tekstu rysowany jest większy obszar w kontrastującym kolorze - jak na zrzucie ekranu poniżej.

Tekst z kontrastującym obrysem - ułatwienia dostępu na Androidzie 16 Android Developers Blog materiały prasowe

Użytkownicy raportują też m.in. o stronie kondycji baterii ("battery health") w ustawieniach, przycisku "Zamknij" w menu aplikacji, przywróconym dodatkowym przyciemnianiu ("extra dim"), nieco odmienionym wyglądzie paska wyszukiwania i poprawionym tle aplikacji Ustawienia. Są to w większości drobne zmiany kosmetyczne. Najciekawsza wydaje się strona o stanie baterii. Sprawdzimy tam pojemność baterii wyrażoną w procentach względem pojemności nowej standardowej baterii. Jak wiemy, żywotność baterii z czasem spada, dlatego Google zamieszcza na stronie wskazówki, jak dbać o baterię smartfona.

Android Developers Blog informuje też o nowościach stricte programistycznych, takich jak nowe interfejsy API "AccessibilityManager", które pozwalają aplikacjom sprawdzać lub rejestrować nasłuchiwania, aby sprawdzić, czy ten tryb jest włączony.

Ostatnia główna nowość w tej wersji to dostęp do funkcji Local Network Protection (LNP). Użytkownicy mogą już testować tę funkcję, która ma zostać dołączona "do przyszłego wydania Androida". LNP daje użytkownikowi więcej kontroli nad tym, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do jego sieci lokalnej. Obecnie każda aplikacja z zezwoleniem "INTERNET" może komunikować się z urządzeniami w sieci lokalnej użytkownika. LNP będzie wymagało od aplikacji poproszenia o konkretną zgodę na dostęp do lokalnej sieci.

Kiedy premiera Androida 16? Wersja stabilna w czerwcu

Sameer Samat, szef Android Ecosystem w Google, potwierdził na MWC 2025, że Android 16 ma zostać planowo wydany w czerwcu 2025 r. Zgodnie z harmonogramem producenta ostatnia wersja beta systemu (Android 16 beta 4) ma się ukazać w kwietniu. Po zakończeniu tego etapu firma powinna zaprezentować wszystkie zmiany dotyczące użytkownika na swojej dorocznej konferencji w maju, a następnie wypuścić aktualizację stabilnej wersji Androida 16 na kompatybilne smartfony Google Pixel w czerwcu.

W międzyczasie może zostać wydanych jeszcze kilka drobnych aktualizacji z poprawkami (hotfixów), ale niezależnie od tego firma raczej będzie się trzymać ustalonego harmonogramu. W sieci pojawił się przeciek, który ujawnia dokładną datę premiery Androida 16 - stabilny build ma się ukazać 3 czerwca 2025 r.

Po wydaniu wersji "Stable" nowego systemu mobilnego Google planuje jeszcze zaktualizować zestaw narzędzi programistycznych (SDK) w ostatnim kwartale tego roku. Ta aktualizacja skupi się przede wszystkim na nowych funkcjach i optymalizacjach, nie zaś na znaczących zmianach w zachowaniu.

